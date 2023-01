Bakan Kurum, TOKİ vade artış oranını açıkladı

TAKİP ET

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ödemelerindeki vade artış oranına ilişkin, “Bu yıl memur maaş artışı yüzde 30 oldu. Ama biz vatandaşımız için TOKİ vade artış oranını yüzde 15,40’ta tuttuk. Yani vade artış oranında yüzde elli indirim yapmış olduk” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde gerçekleştirilen Gölbaşı TOKİ Kura Çekimi’ne katıldı.

Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen törende konuşarak 800 dönümlük bir alanda yapılan Gölbaşı Millet Bahçesi’ni mart ayında tamamlayıp açacaklarını söyleyen Kurum, Mogan Gölü’ndeki çalışmaların büyük oranda tamamlandığını dile getirdi.

Bakan Kurum, toplamda bin 545 konutun Gölbaşılı hak sahiplerini belirlediklerini kaydederek, “Ankara’mızda kura çekimlerine 2 Ocak’ta başladık. Bugüne kadar 13 bin 309 hak sahibimizi belirledik” dedi.

“Mart ayına kadar kura çekilişlerini tamamlayacağız”

Yarın Ankara’daki "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kuralarının sona ereceğini ve tüm ilçelerdeki hak sahiplerini belirlemiş olacaklarını ifade eden Kurum, “Allah’ın izniyle biz tüm dünyanın sosyal devlet anlayışını rafa kaldırdığı bir dönemde yeni konutlar inşa ederek her gün binlerce konutumuzun kuralarını çekmeye devam edeceğiz. Binlerce vatandaşımızın konut sahibi olma sevincine, heyecanına, mutluluğuna şahit olmanın keyfini yaşayacağız. İnşallah mart ayına kadar 81 ilimizin tamamında inşa edeceğimiz 250 bin konutumuzun, 1 milyon arsamızın ve 50 bin iş yerimizin kura çekilişlerini tamamlayacağız” diye konuştu.

Bakan Kurum, Ankara’nın 25 ilçesine 18 bin 500 yeni konut ve 100 bin konut inşa edilecek arsayı Ankaralıların hizmetine sunacaklarını hatırlattı.

“TOKİ vade artış oranını 15,40’ta tutarak yüzde elli indirim yapıyoruz”

TOKİ konutlarındaki vade artış oranını açıklayan Kurum, şöyle konuştu:

“Biliyorsunuz, TOKİ her yıl ocak ayında memur maaş zammına göre bir artış yapıyordu. Bu yıl da memur maaş artışı yüzde 30 oldu. Ama biz vatandaşımız için TOKİ vade artış oranını yüzde 15,40’ta tuttuk. Yani vade artış oranında yüzde elli indirim yapmış olduk. Hatırlayacaksınız, ’vatandaş nasıl ödeyecek, TOKİ her yıl çok yüksek oranlarda zam yapacak’ diye tezvirat yapanlar vardı. İşte görüyorsunuz biz sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruyoruz, kolluyoruz. Biz her zaman vatandaşımızın, milletimizin yanındayız. Hayırlı uğurlu olsun.”

Bakan Kurum, Ankara’nın siyasetteki ikbal arayışlarının, politikadaki gelecek kavgalarının atlama noktası olmadığını vurgulayarak, “Ama kimse merak etmesin, endişeye mahal yok! Çünkü biz Ankara’yı liyakatsizliğin, ehliyetsizliğin, beceriksizliğin pençesine asla teslim etmedik, etmiyoruz, etmeyeceğiz! Biz her zaman milletin yanında olacak, millete hizmet edecek, milletin derdiyle dertleneceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, vatandaşların kendilerine nerede ihtiyaç duyduysa orada olduklarını dile getirerek, “1,5 yıl önce yangında harabeye dönüşen Manavgat’ın köylerindeydik. Hamdolsun, nasıl dün yangında kardeşlerimizin dertlerine ortak olduysak üç gün önce de yeni konutlarına kavuşma sevinçlerine ortak olduk! Bugün de sizlerin sevincine ortak oluyoruz. İnanın bundan büyük bir nimet, bundan büyük bir mutluluk, bundan büyük bir şeref olamaz, bulunamaz” dedi.

“Buradan söz veriyoruz! Muhteşem Türk şehirlerinin sembolü ve lideri olan bir Ankara için, gece gündüz demeden çalışacağız” diyen Bakan Kurum, 2023 seçimlerinden sonra azim ve gayretlerini vatandaşların desteğiyle daha da artacaklarını ifade ederek, “Gölbaşı ve Ankara, 2023 seçimlerinde Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza büyük bir destek verecek” diye konuştu.

Törene katılım sağlayan TOKİ Başkanı Ömer Bulut da Ankara’da “İlk evim” projesiyle 16 ayrı yerleşim alanında 18 bin 500 konut inşa edileceğini anlatarak şunları kaydetti:

“Bu konutlara yaklaşık 100 bini genç kategorisinde olmak üzere toplam 220 bin müracaat olmuştur. 2 Ocak’ta başlayan Ankara’daki kuralarda bugüne kadar 13 bin 309 hak sahibi belirlenmiş, bugün burada, yarın da Mamak’ta çekilecek kuralarla birlikte Ankara’daki konut kuraları tamamlanmış olacaktır. Büyük Türkiye’nin imar ve inşasında Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ’evi olmayan alt gelir grubu vatandaşımız kalmayana kadar projeler geliştireceğiz’ hedefi doğrultusunda konut üretmeye, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

Gölbaşı TOKİ Kura Çekim Töreni’ne Ankara Valisi Vasip Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından, Gölbaşı’nda inşa edilecek konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.