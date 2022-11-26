Bakan Kurum, Uşak'ta saldırıya uğrayan denetim ekipleri hakkına konunun takipçisi olacaklarını bildirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Uşak’ta Bakanlığa bağlı denetim ekiplerine yapılan saldırı girişimine dair açıklamalarda bulundu.

Uşak’ta bir sanayi tesisinin işletme yetkilileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı denetim ekiplerine saldırı girişiminde bulundu. Bakan Kurum, denetim yapan ekiplerin maruz kaldığı saldırıya ilişkin resmî sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Kurum, “Uşak’ta bir sanayi tesisinde denetim yapan ekiplerimiz, işletme yetkilileri tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Görevi başındaki arkadaşlarımıza yönelik şiddeti kınıyorum. Konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.