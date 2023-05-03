Bakan Kurum ve afetzede çocuklar ünlü isimlerle kıyasıya rekabet etti

Ünlü futbolcuların ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un afetzede çocuklarla birlikte forma giydiği maçta futbolun yıldızları ‘Yükselen Anadolu’ için bir araya geldi.

Ünlü futbolcuların ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un afetzede çocuklarla birlikte forma giydiği maçta futbolun yıldızları ‘Yükselen Anadolu’ için bir araya geldi. Cüneyt Çakır’ın yönetiminde Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Juan Mata, Bafetimbi Gomis, Emin Bayram, Eren Elmalı, Tarkan Asan, Kaan Moradaoğlu, Volkan Babacan, Salih Dursun, Davide Biraschi ve daha birçok isim afetzede çocuklarla birlikte koştu. Heyecan dolu anlara sahne olan müsabaka 85 milyon tek yürek oldu. Arda Turan ve depremi Hatay’da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in teknik direktörlüğünü yapacağı takımların özel karşılaşmasında, yorumcu Rıdvan Dilmen, eski futbolcu Mesut Özil, Beşiktaşlı oyuncular Gedson Fernandes, Amir Hadziahmetoviç, Berkay Vardar, Galatasaraylı oyuncular Juan Mata, Batefimbi Gomis, Emin Bayram, Trabzonsporlu oyuncular Eren Elmalı, Serkan Asan, Kağan Moradaoğlu, İstanbul Başakşehirli oyuncu Volkan Babacan, Fatih Karagümrüklü oyuncular Salih Dursun, Davide Biraschi ve Youtuber (CZN Burak) Burak Özdemir yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin önderliğinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nin ev sahipliği yaptığı maç, Türk eski futbol hakemi Cüneyt Çakır’ın düdüğü ile başladı. 20’şer dakikadan toplam 40 dakika oynanan maçın ilk yarısı 2-2 beraberlikle tamamlandı. İkinci 20 dakikada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un takımı 3-2 öne geçti ancak skor üstünlüğünü koruyamadı. Depremzede çocuklar ve birçok ünlü futbolcunun katıldığı maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

"Acımızı dindirene kadar elimizi gönlümüzü deprem bölgesinden hiç ayırmayacağız’’

Maç sonunda konuşan Bakan Murat Kurum, "Bugün yine büyük Türkiye ailesi, en büyük dayanışmayı gösterdi. 6 Şubat sabah 04.17’de büyük bir acıyla uyandık. 81 ilimiz bu acıyı derinden hissetti. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde 11 ilimiz etkilendi. 14 milyon vatandaşımız etkilendi. Bu deprem sebebiyle 50 bin 400 vatandaşımızı, yavrumuzu, annemizi, babamızı kaybettik. Depremin ilk anından itibaren seferberlik anlayışıyla afet bölgesindeydik. 85 milyon tek yürek olduk. Afet bölgesinde biz günlerce aylarca kaldık. 81 ilden kardeşlerimizi gördük, yavrularımızı gördük. Bu birlik beraberlik 11 ilimiz için oradaki mücadelemiz için devam etti. Bugün de 11 ilimizdeki kardeşlerimizle, afetzede çocuklarımızla beraber, Süper Lig’den futbolcularımızla, birbirinden kıymetli hocalarımızla Şampiyonlar Ligi’nde ilk düdüğümüzü çalan Cüneyt Çakır hocamızla, Futbol Federasyonumuzun ev sahipliğiyle Riva’da bir maç yaptık, dostluk kazandı. Belki farklı takımları tutabiliriz ama acımız ortak, acımız 11 ilimiz deprem bölgemiz. 85 milyonun acısı bu manada ortak. Bizler nasıl Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilimizde daha önceki depremlerde olduğu gibi; Elazığ’da, Malatya’da, Trabzon’da, Rize’de, Bartın’da illerimizi ayağa kaldırdıysak, 11 ilimizi de 85 milyonluk büyük Türkiye ailesiyle birliğimizi beraberliğimizi koruyacağız. 11 ilimizi ayağa kaldıracağız, konutlarımızı yapacağız. Oradaki tarihi kültürel değerlerimizi ayağa kaldıracağız. Çocuklarımıza geleceğimize daha güzel bir gelecek sunabilmek için bu mücadeleyi vereceğiz. Ben burada depremi yaşamış hocamız, onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zor bir süreçti. Orada futbolcularımızı ve oyuncularımızı kaybettik ama işte bu büyük Türkiye ailesi annesini, babasını kaybetmiş çocuklarımızın anneleri olacak, babaları olacak, aileleri olacak. Depremzede kardeşlerimiz bizim evladımız olacak. Annelerimiz babalarımız el ele tutuşup o illerimizi ayağa kaldırana kadar acımızı dindirene kadar elimizi gönlümüzü deprem bölgesinden hiç ayırmayacağız. Ben bu organizasyon sebebiyle futbol federasyonu başkanımıza, Cüneyt Çakır hocamıza, Volkan Demirel hocamıza, Arda Turan hocamıza Süper Lig’deki bütün profesyonel futbolcularımıza en büyük teşekkürü de bu yavrularımıza ediyorum" diye konuştu.

"Bu dönemi ülke olarak vatan, millet, devlet bir arada atlatmaya çalışacağız’’

Maç öncesi açıklamalarda bulunan eski milli takım kalecisi Volkan Demirel, "Öncelikle teşekkürlerimi iletiyorum. Burada basınımıza, Türkiye Futbol Federasyonumuza, bakanlığımıza bu organizasyonun içinde bulunan herkese teşekkür ediyorum. Depremin ilk gününden beri aslında depremle alakalı en ufağından en büyüğüne kadar maddi manevi kim burayı düşünerek hareket ettiyse, ben sizlerin huzurunda herkese teşekkür etmek istiyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz ama bu dönemi ülke olarak vatan, millet, devlet bir arada atlatmaya çalışacağız. Çünkü, bunlar bizim insani görevimiz, oradaki insanlarımızı eski hayatlarına döndürmemiz gerekiyor. İnşallah hep beraber el birliğiyle orada ki insanlarımızı eski hayatlarına, eski hayatlarındaki şartlarına döndürmeye çalışacağız’’ dedi.