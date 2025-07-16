Bakan Kurum ve Bakan Güler'den Ay Yıldız Yerleşkesi'nde inceleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları ile birlikte TOKİ tarafından yapımı süren Ay Yıldız Projesi alanında incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının ‘ay ve yıldız’ sembollerinin ortaya çıkacağı şekilde konumlandırılacağı "Ay Yıldız Projesi"nin inşası TOKİ tarafından hızla devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları ile projenin son durumuna ilişkin toplantı yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha sonra Bakan Güler ve beraberindeki heyetle inşaat alanında incelemelerde bulundu.

"Çevre dostu ve akıllı bina özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanlarımız ve TOKİ Başkanımız Levent Sungur ile Ankara’da inşası devam eden ülkemizin yeni savunma karargahı olacak Ay Yıldız Projemizin toplantısını gerçekleştirdik, incelemelerde bulunduk. Projemiz tamamlandığında güvenliği, mimari kimliği, teknolojik donatıları, çevre dostu ve akıllı bina özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak modern, fonksiyonel bir yönetim merkezi olacak" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı ve TSK Ay Yıldız çatısında toplanacak

12 milyon 620 bin metrekare alanda konumlanacak Ay Yıldız Yerleşkesi’nde Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ait binalar aynı çatı altında toplanmış olacak.