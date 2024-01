Bakan Mahinur Özdemir Göktaş: '2014 yılından bugüne kamuda 49 bini aşkın istihdam hakkını şehit yakını ve gazilere tahsis ettik'

TAKİP ET

Sancaktepe’de "Aziz Şehitlerimizi Anma Programı" şehit ailelerinin katılımıyla düzenlendi. Programda konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “2014 yılından bugüne kamuda 49 bini aşkın istihdam hakkını şehit yakını ve gazilere tahsis ettik. Konut kredisinden ÖTV indirimine kadar maddi öncelikler sunduk. Üniversiteye hazırlanan 7 bine yakın şehit ve gazi çocuğumuza rehberlik ve danışmanlık hizmeti verdik” dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde "Aziz Şehitlerimizi Anma Programı" düzenlendi. Kur’an tilaveti ile başlayan programda şehitlerin ve şehit ailelerinin yer aldığı videonun gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından program kürsü konuşmaları ile devam etti.

Başkan Şeyma Döğücü, “Şehitlerimiz vatan sevgisi ve özgürlük aşkı ile dolu yürekleriyle bu topraklara çok büyük bir miras bıraktılar. Onların kahramanlıkları bize örnek olmakta ve yarınlarımızı da aydınlatmaktadır. Bu mübarek topraklarda hala daha özgürce dik bir bakışla dimdik yaşayabiliyorsak eğer bunlara vesile olan aziz kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmamalı ve her daim rahmet ve minnetle anmalıyız. Şehitlerimizi, şehit yakını ailelerimiz ve milli değerlerimizi taze tutarak bir sonraki nesillere aktarabilmek amacıyla tasarlamış olduğumuz bu şehitlerimizi yad edelim projemizde hedef kitlemiz okullarımız oldu, sevgili öğrencilerimiz old. İlçemizde ikamet eden veya şu anda burada ikamet etmeyen, taşınan 44 şehit ailemizle biz her daim irtibat halindeyiz” dedi.

“2014 yılından bugüne kamuda 49 bini aşkın istihdam hakkını şehit yakını ve gazilere tahsis ettik”

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “Şehitlerimizin ailelerine gösterdiğimiz vefa ve destek onlar için en önemli insani görevlerimizden biridir. Ayrıca devletimiz şehit yakınları ve gazilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için birtakım imkanlar ve destekler sağlamıştır. 2014 yılından bugüne kamuda 49 bini aşkın istihdam hakkını şehit yakını ve gazilere tahsis ettik. Konut kredisinden ÖTV indirimine kadar maddi öncelikler sunduk. Üniversiteye hazırlanan 7 bine yakın şehit ve gazi çocuğumuza rehberlik ve danışmanlık hizmeti verdik. Aziz hatıralarına hürmetle kamu kurumlarımız ile sokak ve caddelere şehitlerimizin isimlerini verdik. Böylece onların her an hatrımızda olmasını sağlamaya gayret ettik. ‘Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları’ projemiz ile gazilerimizle gençlerimizi bir araya getirdik. 2023 yılında 456 gazimizi 23 bine yakın gencimizle bir araya getirdik, bu projeyi de devam ettireceğiz.

Değerli gençler sizleri geleceği hazırlamak için biz de sizler gibi teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Aynı zamanda en sağlam temellerimiz olan tarihi ve kültürel değerlerimizin önemine de dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü şehitlerimizin emaneti bu ülkeyi, ancak birçok açıdan kendini iyi yetiştirmiş gençlerin geleceğe taşıyabileceğine inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmamızda gençlerin büyük bir katkısı olacağını biliyoruz” dedi.

“Gazze’de büyük bir katliamla karşı karşıyayız”

“Gazze’de büyük bir katliamla karşı karşıyayız” diyerek sözlerine devam eden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “Tüm dünya susarken Türkiye her zaman olduğu gibi dün de bugün de yarın da Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu katliama soykırıma her zaman yüksek sesle cevap verdi. Ben de bu vesileyle Gazze’de şehit düşen bütün canlarımız için Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, konuşmasının ardından şehit yakınlarına plaket takdim etti.

Programa, Bakan Göktaş’ın ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı.