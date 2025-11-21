Bakan Mehmet Nuri Ersoy: 'Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerini 6 Aralık'ta Mader-i Mevlana etkinliği ile başlatıyoruz'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerini, bu yıl bir ilk olmak üzere, 6 Aralık Cumartesi günü, Mevlana’nın validesi Mümine Hatun’un Karaman’da Aktekke Camii’nde bulunan kabrinde ‘Mader-i Mevlana’ etkinliği ile başlatıyoruz. Bu yıl çocuklarımıza yönelik etkinlikler de planladık. Hazırlanan özel bir tanıtım filmi ile etkinliklerimizi tüm dünyaya duyuracağız. Bu yıla özel bir başka etkinliğimizi ise Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız aracılığıyla gerçekleştireceğiz. Alanındaki ilk ve en kapsamlı etkinlik olan ‘Müzehhep Mesneviler Sergisi’ ile yetmiş müzehhep Mesnevi nüshası bir araya getirdik ve Aralık ayı içinde Rami Kütüphanemizde sergilemeye başlayacağız" dedi.

Hz. Mevlana’nın 752. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) için Atatürk Kültür Merkezi’nde tanıtım programı düzenlendi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay ve çok sayıda davetli katıldı. ‘Huzur Vakti’ adlı film gösterimi ile başlayan tanıtım programında Hazret-i Mevlana’nın 11 gün sürecek etkinliklerle anılacağı anlatıldı.

Hazret-i Mevlana’yı 11 gün sürecek etkinliklerle anacağı ve anlamaya çalışacağız"

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu yıl da hikmetleri ve düşünceleri ışığında Hazret-i Mevlana’yı 11 gün sürecek meşkler, paneller, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları, konserler, Sema Mukabelesi ve farklı etkinliklerle anmakla kalmayıp anlamaya da çalışacağız. Mevlana’nın yolundan gidenlerin bir hayat anlayışına dönüştürdüğü ‘Mevlevîlik’ kültürünün bizlere armağan ettiği değerler arasında, kendine has adab ve erkanı, özel musikisi ve edebi külliyatı ile ‘Sema’ geleneği, hiç şüphesiz benzersiz bir yere sahiptir. Türk kültürünü oluşturan ve besleyen birçok unsur gibi, bu geleneğin ve mirasın korunması da Bakanlığımızın başlıca sorumluluğu arasındadır. Bu çerçevede bakanlık olarak Mevlevi Sema Törenlerinin dünya ölçeğinde tanınması ve bu kültürün evrensel düzeyde bilinmesi için birçok çalışma gerçekleştirmekteyiz. Nitekim Dışişleri Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yoğun girişimleri neticesinde, Mevlevi Sema Mukabelesi UNESCO nezdinde ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesine 2008 yılında ‘ülkemiz adına’ kaydettirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Hazırlanan özel bir tanıtım filmi ile etkinliklerimizi tüm dünyaya duyuracağız"

Bu yıl çocuklara yönelik etkinlikler de planladıklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerini, bu yıl bir ilk olmak üzere, 6 Aralık 2025 Cumartesi günü, Mevlana’nın validesi Mümine Hatun’un Karaman’da Aktekke Camii’nde bulunan kabrinde ‘Mader-i Mevlana’ etkinliği ile başlatıyoruz. Bu 11 günlük süre zarfında ziyaretçilerimizi, günün erken vakitlerinden itibaren konserleri, Mesnevi Sohbetleri, konferanslar, sergi etkinlikleri ve Mevlevi yaşam biçimi ve tasavvuf yolunun özünü ifade eden ‘Sema Mukabelesi’ni, aslına uygun ve bu kültürel mirasa yakışır bir icra düzeyiyle idrak edebilmek adına sayısız etkinlik bekliyor. Bu yıl çocuklarımıza yönelik etkinlikler de planladık. Minik misafirlerimizi Mesnevi’den seçilmiş birbirinden güzel hikayelerle buluşturacağız. Programın bir müstesna başlığı da, yakın zamanda ebediyete irtihal eden, Türk müziğinin abide şahsiyetlerinden, kültür dünyamıza değerli eserler ve öğrenciler armağan eden Kutbu’n-Nayi merhum Niyazi Sayın Hocamız anısına düzenlediğimiz ‘ney meşki’ etkinliğimizdir. Biliyorsunuz Konya’da düzenlenen bu etkinlik dünya kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Mevlana’nın felsefesi, öğretileri yüzbinlerce insanı her yıl Konya’ya çekiyor. Bu ilgi Şeb-i Arus zamanında daha da artıyor. Bizler de bu atmosferi daha iyi tanıtabilmek adına Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızı da harekete geçirdik. TGA ile 200’e yakın ülkede tanıtım faaliyetleri yürütüyoruz ve GoTürkiye platformu ile milyonlarca takipçiye ulaşabiliyoruz. Hazırlanan özel bir tanıtım filmi ile etkinliklerimizi tüm dünyaya duyuracağız" diye konuştu.

"Müzehhep Mesneviler Sergisi ile yetmiş müzehhep Mesnevi nüshası bir araya getirdik ve Aralık ayı içinde Rami Kütüphanemizde sergilemeye başlayacağız"

Sergi ile ziyaretçilerin Mesnevi’nin 7 yüzyılı aşan yolculuğuna hattatlar ve müzehhepler tarafından ortaya konan nüshalarla tanıklık etmesini amaçladıklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Bu yıla özel bir başka etkinliğimizi ise Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız aracılığıyla gerçekleştireceğiz. Alanındaki ilk ve en kapsamlı etkinlik olan ‘Müzehhep Mesneviler Sergisi’ ile yetmiş müzehhep Mesnevi nüshası bir araya getirdik ve Aralık ayı içinde Rami Kütüphanemizde sergilemeye başlayacağız. Bu sergi ile ziyaretçilerimizin Mesnevi’nin 7 yüzyılı aşan yolculuğuna hattatlar ve müzehhepler tarafından ortaya konan nüshalarla tanıklık etmesini amaçlıyoruz. Etkinliklerimizde yer alan tüm sanat kurumlarımızı, seçkin sanatkarlarımızı ve değerli akademisyenlerimizi tebrik ediyor, ayrıca Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay ve Konya Valimiz Sayın İbrahim Akın’a da değerli iş birliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.