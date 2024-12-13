Bakan Memişoğlu: 'Adliyedeki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 jandarmamız ağır yaralandı'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa'da adliye saldırısıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Memişoğlu: 'Adliyedeki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 jandarmamız ağır yaralandı'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa’da adliye saldırısıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bursa Valiliği’ne gelen Bakan Memişoğlu, adliye saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adliyedeki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 jandarmamız ağır yaralandı" dedi.

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