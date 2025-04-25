Bakan Memişoğlu: 'Bir senede insanlarımıza 1 milyar kez dokunan bir sağlık hizmeti sunuyoruz'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkelerinden bir tanesiyiz. Sadece bir senede, insanlarımıza 1 milyar kez dokunan bir sağlık hizmeti sunuyoruz ve bunu, Türkiye’nin her bölgesinde, en ücra köşelerinde, ücretsiz, tamamen sosyal güvenlik kapsamında insanlarımıza ulaştırıyoruz" dedi.

Yalova’ya bir dizi programa katılmak için gelen Bakan Memişoğlu, Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinin açılışının yanı sıra yemekhane ve kütüphane hizmet binalarının temel atma törenine katıldı. Burada konuşma yapan Memişoğlu, "Dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkelerinden bir tanesiyiz. Sadece bir senede, insanlarımıza 1 milyar kez dokunan bir sağlık hizmeti sunuyoruz ve bunu Türkiye’nin her bölgesinde, en ücra köşelerinde, ücretsiz, tamamen sosyal güvenlik kapsamında insanlarımıza ulaştırıyoruz. Türkiye’de yapılmayan, yapılamayan hiçbir ameliyat, hiçbir tedavi yok. Hem insan gücü anlamında hem altyapı anlamında dünyanın en iyi sağlık altyapısına, kaliteli insan gücüne sahibiz ama bu bize yetmez. Bundan sonra hep söylediğim bir şey var, ’Sağlıkta üretmemiz gerekir.’ Sayın Cumhurbaşkanımızın hedefi, sağlıklı Türkiye. Bize talimatı, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık sistemi" ifadesini kullandı.

Memişoğlu, üniversitelerdeki bilimi bakanlık olarak destekleyeceklerini belirterek, "Sadece tıp fakültesi veya diğer fakülteler, sadece üniversitelerde bilim yapmayacaklar. Bizim üretimimizin de temelini oluşturacaklar. O nedenle afiliasyonu, hastane hizmeti olarak görmesini istemiyoruz. Bu afiliasyonun, bilim insanlarımızın ürettiklerinin de Türkiye’ye fayda sağlayacak bir ekosisteme dönüşmesini istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Sanat ve Tasarım Fakültesinin açılış kurdelesi kesildi. Sonrasında ise protokol üyeleri yemekhane ve kütüphane binalarının temelini buton basarak attı.

Törene Vali Hülya Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.