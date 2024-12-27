Bakan Memişoğlu: 'Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar yaygın ve ücretsiz bu taramalar yapılmıyor'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Bugün rahim kanseriyle ilgili bütün aile sağlığı merkezlerimize ücretsiz taramalar yapıyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar yaygın ve ücretsiz bu taramalar yapılmıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kırklareli’nde açılış ve ziyaretlerde bulundu. Bakan Memişoğlu, ilk olarak Vali Birol Ekici’yi makamında ziyaret etti. Daha sonra Memişoğlu, ve beraberindekiler Sağlık Yerleşkesi açılışına katıldı. Açılışta konuşan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin sağlıkta büyük bir dönüşüm, gelişim ve dünyaya örnek olacak şekilde sağlık hizmetlerini sunabilir hale geldiğini söyledi. Memişoğlu, Türkiye’de her bir vatandaşın senede 11.4 kez sağlık hizmetlerinden yararlandığını ifade ederek 2002 senesinde sadece iki kez olduğunu hatırlattı. Bakan Memişoğlu, dünyanın en iyi sağlık hizmetini verdiklerini belirterek, “Dünyanın en yaygın, her yerde olan, en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bu konuda alçak gönüllü olmayız. Biz dünyanın en yaygın ve en iyi sağlık hizmetlerini veriyoruz. Bunun ispatını hem kovidde hem de deprem gibi afetlerde gördük. Dünya bunu örnek aldı. Bu nedenle sağlık hizmetlerini bu hale getirip, bu kadar iyi sağlık hizmeti sunar hale getiren; altyapısıyla, sistemiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle sağlık çalışanlarına arkadaşlarıma, hekiminden hemşiresine, temizlik elemanına, güvenlikçisine, herkese teşekkür ediyorum. Onların bir yöneticisi olmaktan, onlara hizmet etmekten gurur duyuyorum. İyi ki varlar” ifadelerini kullandı.

“Sağlık bilgisini üretmek, sağlık teknolojisini üretmek, bununla beraber sağlık politikalarının nasıl yapıldığını dünyaya öğretmek için de artık bir sorumluluğumuz var, görevimiz var”

Sağlık için üretmek, ve dünyaya öğretmek için sorumlu olduklarını aktaran Memişoğlu, “Artık bundan sonra sadece sağlık hizmetini sunmak bize yetmez, bundan sonra artık dünyada sağlıkla ilgili yeni şeyler söylemek bizim görevimiz. Sağlık bilgisini üretmek, sağlık teknolojisini üretmek, bununla beraber sağlık politikalarının nasıl yapıldığını dünyaya öğretmek için de artık bir sorumluluğumuz var, görevimiz var. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etti; koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle sağlıkta Türkiye Yüzyılı’nı başlatmak istiyoruz. Bu programın esas hedefi esasında sağlığımızı kaybetmeden koruyucu sağlığı önemseyerek sağlıklı kalmak. Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz. Bizim esas önceliğimiz insanların hastalanmadan sağlıklarını korumak ve bu tür birinci basamak dediğimiz, aile hekimliği dediğimiz, toplum sağlığı merkezleri dediğimiz yerlerle insanlara sağlığını, kıymetini nasıl bileceğini, nasıl diyet yapacağını, nasıl besleneceğini, nasıl hareket edeceğini, hastalıklardan nasıl korunacağını, çocuklarımıza nasıl aşıların yapılacağını öğretmek önceliğimiz. Onun için bizler sağlıklı toplum olmak zorundayız. Bunu hep ifade ediyoruz" diye konuştu.

“Türk toplumunun yüzde 65’i kilolu, 3’te 1’i sigara kullanıyor"

Bağımlığına değinen Memişoğlu, Türk toplumunun yüzde 65’i kilolu, 3’te 1’i sigara kullandığını aktardı. Memişoğlu, diğer ülkelere göre kansere karşı Türkiye’nin daha çok yaygın ve ücretsiz tarama yaptığını ifade ederek “Kanserden korkmayın, kanseri yakalamak bizim için önemli. Erken yakaladığın zaman kanser tedavisi var. İşte burada aile hekimliklerimizde, toplum sağlığı merkezlerimizde biz rahim kanserinden göğüs kanserine, bağırsak kanserine kadar hepsini ücretsiz tarayıp, bunların daha erken safhadayken yakalanmasını sağlıyoruz. Bugün mamografi var KETEM’lerimizde. Belli yaş üzerindeki, 45 yaş üzerindeki bayanlarımıza ücretsiz mamografi çekiyoruz. 50 yaşın üzerindeki bütün erkeklere ve kadınlara tarama yaparak bağırsak kanserinin erken safhada olup olmadığını tespit ediyoruz. Bugün rahim kanseriyle ilgili bütün aile sağlığı merkezlerimize ücretsiz taramalar yapıyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar yaygın ve ücretsiz bu taramalar yapılmıyor” dedi.

“Aile hekimliklerinin daha etkin olmasını sağlıyoruz”

Aile hekimlerindeki yeni yapılanmaya anlatan Memişoğlu, “Aile hekimliklerinin daha etkin olmasını sağlıyoruz. Bugün her bir ailenizin aile hekiminin hastanelere yüzde 10 randevu alma kontenjanı var. Gittiğiniz zaman eğer aile hekimi uygun görüyorsa sizi hastaneden randevu alıp gönderebilecek halde. İnşallah ocak ayından itibaren de gerektiği zaman hastaneden dahil veya hastanedeki doktorla karşılıklı elektronik sistemde haberleşebilir hale getiriyoruz. Hastane doktorumuzu da aile hekimleriyle haberleşebilir hale getireceğiz. Böylece ikinci, üçüncü basamak ve birinci basamağın entegrasyonunu daha etkin hale getirmek istiyoruz. Biz doğru yerde, doğru zamanda, etkin tedaviye ulaşmasını istiyoruz toplumumuzun. Bunu daha da yaygın hale getirip, daha etkin hale getireceğiz” diye konuştu.

Kırklareli’nin sağlıkla ilgili çok daha iyi yerlere gelmesi için adım atıklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, “Bunun yanında Kırklareliler için aynı zamanda iyi bir üniversitemiz var. Bu üniversiteyi de destekleyerek, bu eğitim araştırma hastanesinde daha iyi işler yapmaya çalışacağız. Bunun yanına inşallah mart, nisan aylarında başlayacak inşaatımızla bu hastaneyi 800 yataklı eğitim araştırma hastanesi haline getirmeye çalışacağız. Böylece Kırklareli’nin sağlıkla ilgili çok daha iyi yerlere gelmesi için hep beraber adım atmış olacağız. Bu kompleksin, bu sağlık alanının birçok insana koruyucu hekimlikle, hastalanmamasını sağlamasını, aynı zamanda birçok insanın tedavisine sebebiyet vererek başarılar başarılı olmasını diliyorum. Bütün arkadaşlara, bütün yöneticilere, bütün bu emeği geçenlere yeniden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Açılışta, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut konuşma yaptı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Memişoğlu ve beraberindekiler Sağlık Yerleşkesi gezdi. Daha sonra Memişoğlu ve beraberindekiler Gençlik Merkezinde öğrencileri ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Memişoğlu, sonrasında AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı ile Belediye Başkanı Derya Bulut’u ziyaret etti.