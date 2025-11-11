Bakan Memişoğlu: 'Esasında her bir ağaç candır, canlıdır. O cana iyi bakmamız gerekir'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Esasında her bir ağaç candır, canlıdır. O cana iyi bakmamız, onu daha arttırmamız hem bizim açımızdan, insanlık açısından hem de sağlık açısından onları korumamız gerekir" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Gazi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören gazilerle birlikte fidan dikti. Etkinlikte, doğanın korunmasına dikkat çekilirken, gazilerin fedakarlıkları da unutulmadı. Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun, etkinlikte gazilerle sohbet etti ve onların rehabilitasyon süreçlerine ilişkin bilgi aldı. Bakan Memişoğlu ve RTÜK Başkanı Daniş, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin yeşillenmesi için bu tarz projelerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’de genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinde milyonlarca fidanın toprakla buluşması hedefleniyor.

"Hep birlikte daha yeşil bir çevre, daha güçlü bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz"

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında açıklamalarda bulunan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, bu anlamlı günde gazilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Kahraman gazilerimizle birlikte gazilerimiz adına ağaç dikimi ve etkinliğiyle geleceğe nefes olmak için bir aradayız. Bu anlamlı buluşma Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yeşil vatan seferberliğinin bir parçasıdır. Diktiğimiz her fidan, milletimizin minnet duygusunu yeşeren bir sembolü, vatan sevgisinin ve fedakarlığın kök saldığı bu topraklara minnetimizin bir nişanesi olacaktır. Yetişen her fidan bizlere gazilerimizin onurlu mücadelesini ve ülkemize duyduğumuz derin sevgiyi hatırlatacaktır. Her birinin gölgesi şehitlerimizin aziz hatırasını, milletimizin birliğini temsil edecektir" diye konuştu.

"Her ağacın canlı olduğunu unutmayın"

Konuşmasına gazilere minnet ederek başlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise, Milli Ağaçlandırma Günü’nün sadece bu güne özgü olmaması gerektiğini, toplum olarak bilinçli ağaçlandırma etkinlikleri yapmalarının gerektiğini vurgulayarak, "Sağlık hizmetlerini de elimizden geldiğince iyi yapmaya çalışıyoruz, bir yere getirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi yeşil vatanı daha çoğaltmak için bir tören yapıyoruz. Güzel bir ortamda, güzel bir yerde ağaçlar dikeceğiz, yeşillikleri arttırmaya çalışacağız. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Esasında her bir ağaç candır, canlıdır. O cana iyi bakmamız, onu daha arttırmamız hem bizim açımızdan, insanlık açısından hem de sağlık açısından onları korumamız gerekir. Gerçekten bu kadar güzel bir vatanın yeşil kalması, yeşili kaybetmemesi için hep beraber çalışmamız gerekir. Farkındalığı arttırmamız lazım. Çünkü çevremiz yeşil olmazsa, çevremizde bitki olmazsa, çevre düzenlemelerimiz iyi olmazsa, binalarımız sağlıklı olmazsa biz Sağlık Bakanlığı olarak ne kadar çalışsak da sizin sağlığınızı koruyamayız" dedi.

"Sağlıklı ‘Türkiye Yüzyılı’nda en önemli mottomuz korumak"

‘Türkiye Yüzyılı’ çerçevesinde Türkiye’yi yeşillendirmeye ve sağlıklı bir toplum olmaya teşvik eden Bakan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çevremize dikkat etmemiz lazım. Ne kadar çok çevremizde yeşil olursa, ne kadar spor alanları olursa, ne kadar bağımlılıktan uzak kalırsak bedenimiz, sağlığımız o kadar yerinde olacaktır. Onun için sağlıklı ‘Türkiye Yüzyılı’nda en önemli mottomuz korumak, bedenimizi korumak, sağlığımızı korumak. O nedenle yeşil çok önemli, o nedenle çevre çok önemli, o nedenle yeme alışkanlıklarımız önemli. Bugün burada bu yeşili, sağlıklı kalmanın aynı zamanda toprağı zenginleştirmeyi, vatanı zenginleştirmeyi kılacak ağaç dikme töreni yapacağız. Her ağacın canlı olduğunu unutmayın, her yeşilin canlı olduğunu unutmayın. Bazen hayvanları seviyoruz, onları canlı kabul ediyoruz ama aynı zamanda bitkiler de canlı, onlar da sevgiyle büyür. Onlar da sevilerek büyür ve mutlu olurlar. Bunu toplumun unutmaması lazım. Onun için sadece ağaç olarak bakmamamız lazım, onlara bir canlı olarak bakmamız lazım."

Düzenlenen etkinliğe, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Ankara İl Sağlık Genel Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ve gaziler katıldı. Konuşmalarının ardından Bakan Memişoğlu ve RTÜK Başkanı Daniş, gazilerle fidan dikti ve hatıra fotoğrafı çekindi.