Bakan Memişoğlu: 'GÖKBEY, devletimizin şefkat eli olacak'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "GÖKBEY, en zorlu coğrafi şartlarda, en sert iklimlerde o vatandaşlarımıza uzanan ‘devletimizin şefkat eli’ olacak" dedi.

‘GÖKBEY Hava Ambulansı Havalanma Lansmanı, Üretimi ve Uçuş Test Faaliyeti’ TUSAŞ’ın Kahramankazan’daki tesislerinde gerçekleştirildi. Lansmana, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şuay Alpay katıldı. Ambulansta incelemelerde bulunan Bakan Memişoğlu ve Görgün burada açıklamalarda bulundu.

"GÖKBEY, vatandaşlarımıza uzanan ‘devletimizin şefkat eli’ olacak"

Bakan Memişoğlu, GÖKBEY’in ambulans konfigürasyonuyla gerçekleştirdiği test uçuşunun sağlık sistemi için devrim niteliği taşıdığını belirtti. Memişoğlu, "Dağ başında mahsur kalan bir vatandaşımız, organ nakli bekleyen bir hastamız veya acil müdahale gereken bir evladımız için her saniye altın değerindedir. İşte GÖKBEY, en zorlu coğrafi şartlarda, en sert iklimlerde o vatandaşlarımıza uzanan ‘devletimizin şefkat eli’ olacak" ifadelerini kullandı.

Hava ambulansı hizmeti başladığından beri 70 binden fazla vatandaşın sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağladıklarını dile getiren Memişoğlu, "Halihazırda 2 uçak ve 15 helikopterden oluşan hava ambulans filomuzla yurdumuzun en uzak noktalarına kadar erişebiliyoruz. Hava ambulansını hizmete alıp başladığımızda bir hayal kurmuştuk. Bugün o hayali kendi evlatlarımızın alın teriyle gerçekleştiriyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı hedeflerimizle hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağız" şeklinde konuştu.

"GÖKBEY ‘Üreten Sağlık’ vizyonumuzun gurur nişanesi oldu"

GÖKBEY’e ilişkin bilgi veren Memişoğlu, "GÖKBEY, içinde aynı anda 2 hastaya yoğun bakım şartlarında müdahale edebildiğimiz, adeta bir acil servis. Dünyanın pek çok yerinde yüksek teknoloji maalesef yıkmak, yok etmek için havalanırken; Türkiye’nin teknolojisi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde can kurtarmak, nefes olmak için havalanıyor. Pandemi döneminde 45 günde solunum cihazı üreten o adanmışlık, bugün GÖKBEY ile sağlık filomuzu taçlandırıyor. İnşallah bu yıl içinde GÖKBEY ambulanslarımızı envanterimize katarak, gökyüzündeki gücümüze güç katacağız. GÖKBEY ‘Üreten Sağlık’ vizyonumuzun gurur nişanesi oldu" açıklamasında bulundu.

"3 helikopterimiz sene sonuna kadar Sağlık Bakanlığında insanlarımıza şifa dağıtacak"

GÖKBEY’in yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Memişoğlu, "Bugün test uçuşumuzdan sonra da delta testlerinden sonra bize teslim edilecek. Bugün için 3 helikopterimiz sene sonuna kadar Sağlık Bakanlığında insanlarımıza şifa dağıtacak" diye konuştu.

GÖKBEY helikopterinin Türkiye’nin coğrafi ve iklim şartlarına uygun olarak tasarlanan hem yapısal hem aviyonik hem içinde bulundurduğu alt sistemlerin yerli ve milli ekosistem ile üretildiğini belirten Savunma Sanayii Başkanı Görgün, GÖKBEY’in genel maksat amaçlı güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikte üretildiğini kaydetti.

"3 GÖKBEY’i önümüzdeki 6-8 ay içinde Sağlık Bakanlığına teslim edeceğiz"

Güvenlik güçlerine teslim edilmek üzere 6 farklı GÖKBEY siparişinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı’nın da ambulans helikopter ihtiyacını milli platform ile sağlamak istediğine dikkati çeken Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek TUSAŞ’taki mühendislerimiz, gerek Savunma Sanayi Başkanlığı’ndaki ilgili dairedeki çalışan arkadaşlarımız ve Sağlık Bakanlığımızın teknik personeliyle birlikte yoğun çalışmalar gerçekleştirildi. Sayın Bakanımız da bu helikopterin gelişimini ilk günden itibaren çok yakından takip etti. Hatırlayacağınız üzere 7 Ekim tarihinde üretim alanında birlikte gelişmeleri takip etmiştik. Birlikte değerlendirmiştik. Takvimine uygun bir şekilde teslim edilmesi üzere de tüm ekiplere gerekli çalışma ve koordinasyonu konusunda sorumluluklar tekrardan o ziyarette hatırlatılmıştı. Bugün geldiğimiz noktada Bakanımızın teşrifleriyle bu test uçuşunu da gerçekleştiriyor olacağız. Toplamda 80 tane üretilecek olan bu genel maksat helikopterimiz 6 ton sınıfı bir helikopter. Yaklaşık 1 ton yakıt kapasitesine sahip. Bu helikopterimiz 3 saat havada kalabiliyor ve 700 kilometre menzile sahip. Bu helikopterimizin 3 tanesini inşallah önümüzdeki 6-8 ay içinde sırayla Sağlık Bakanlığımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazır olduğunda teslim edeceğiz. Bu helikopterimiz özellikle 12 Mart tarihinde yine hatırlayacağınız üzere Ulaştırma Bakanımızın (AAbd da katıldığı bir programla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz, Savunma Sanayi Başkanlığımız ve TUSAŞ ekiplerimizle birlikte sertifikasyon sürecini tamamlamıştı. Tabii sağlık alanında ve ambulans helikopteri olması hasebiyle yine delta testlere ihtiyaç var ve onların da sertifika edilmesi gerekiyor. Bu süreçte yakın önümüzdeki dönemde bu test uçuşuyla başlayan süreçte o delta testlerin tamamlanması sağlanacak."

Bakan Memişoğlu açıklamalarının ardından beraberinde Görgün ile gökyüzünde GÖKBEY ile test uçuşunu gerçekleştirdi.