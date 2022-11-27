Bakan Murat Kurum: 'Bozkurt'ta Aralık ayında ilk anahtarları teslim etmeye başlıyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bozkurt’u yeniledik. 1 yılda TOKİ, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile sağlam ve güvenli bir ilçe kurduk. Aralık ayında ilk anahtarları teslim etmeye başlıyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kastamonu’nun Bozkurt İlçesi’nde 11 Ağustos 2021’de meydana gelen şiddetli yağışla birlikte tarihin en büyük sel felaketinin yaşandığı bölgede yaraları sarıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “649 konut, 52 iş yeriyle sanayi sitesi, 123 dükkân, meydan, pazar yeri ve Millet Kıraathanesi’ni ve Bozkurt’u yeniledik. 1 yılda TOKİ, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile sağlam ve güvenli bir ilçe kurduk. Aralık ayında ilk anahtarları teslim etmeye başlıyoruz” diyerek Bozkurt’taki vatandaşlara müjde verdi.

Bakanlık tarafından sel felaketinin hemen ardından afet bölgesinde hızlı şekilde temizlik çalışmaları yürütüldü. Kenti yeniden imar etmek için zorlu iklim şartlarına rağmen çalışmalar aralıksız sürdürüldü. Bozkurt’ta hasar gören binalarda hızlı bir şekilde yıkım işlemi başlatılırken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle afet bölgesindeki yeni binaların yapımı bir yıl gibi kısa sürede tamamlandı. TOKİ tarafından 5 etapta hızla yürütülen çalışmalar sonucu yatay ve yöresel mimariye uygun olarak yapılan konutların kuraları da en yakın zamanda çekilecek. Hak sahiplerine, ilk anahtarlar aralık ayında teslim edilecek.

“Vatandaşlarla birlikte bölge esnafını taşınma heyecanı sardı”

Bozkurt’ta, TOKİ tarafından bir yıl gibi kısa sürede yeniden inşa edilen konutların yanı sıra bölge halkının dinlenebileceği ve sosyalleşebileceği geniş bir meydan kazandırıldı. Bu alana ayrıca modern ve kapalı pazar yeri yapıldı. Konutlarına kavuşma heyecanı yaşayan vatandaşlarla birlikte bölge esnafında da taşınma heyecanı başladı.

“Vatandaşlarımız bundan sonra gönül rahatlığı içerisinde evlerinde oturabilirler”

TOKİ İnşaat Mühendisi Mustafa Oğuz Avcı, yaptıkları çalışmalarda yatay ve yöresel mimariye uygun konutlar inşa ettiklerini belirtti. Avcı, “Bozkurt ilçesinde 649 adet konut, 123 adet dükkân, İlişi Mahallesi’nde 38 afet konutlarımız bulunmaktadır. Çalışmalarda hep yatay ve yöresel mimariye uygun olarak gittik. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı içerisinde bundan sonra evlerinde oturabilirler” dedi. Avcı, konutların kurası ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, “En kısa sürede hak sahiplerince kuraları da çekildikten sonra teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Devletimizin ellerine sağlık. Bozkurt eskisinden çok güzel oldu”

TOKİ tarafından yapılan konutlardan oldukça memnun olduklarını dile getiren Bozkurtlu vatandaşlar ise memnuniyetlerini şu ifadelerle dile getirdiler:

“Geçen seneki halimiz neydi? Bu seneki halimiz ne? Yeni yapılan çalışmalar, meydanımız olsun, konutlarımız olsun güzel oldu, ferah oldu. Gurur verici gerçekten. Benim torunlarım geliyor. Hususi geldiler buraya bir günlüğüne. Devletimizin ellerine sağlık. Bozkurt eskisinden çok güzel oldu.”