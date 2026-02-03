Bakan Murat Kurum: 'Bugüne kadar İstanbul'umuzda tam 927 bin yuvamızı dönüştürdük'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugüne kadar İstanbul’umuzda tam 927 bin yuvamızı dönüştürdük. 300 bin bağımsız bölümün yapımına ise olanca hızımızla devam ediyoruz. Yarısı Bizden projemizle de; tam 80 bin 250 bağımsız bölümün inşasını sürdürüyoruz. 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa ediyoruz. Tüm belediyelerimiz elini taşın altına koysun; gelin hep birlikte ülkemizin yarınları için, çocuklarımızın geleceği için bir an önce şehirlerimizi dirençli hale getirelim" dedi.

Bakan Murat Kurum Bahçelievler Belediyesi’nin düzenlediği 1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi’ne katıldı.

"Saatte 23, günde 550 konut ürettik"

Burada konuşan Bakan Kurum, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Saatte 23, günde 550 konut ürettik; bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda 455 bin konutu bitirdik, anahtarlarını teslim ettik. Üstelik sadece konut da yapmadık. "Şehirlerin kimliği meydanlardır" dedik, her ilimize meydanlar kazandırdık. Çocuklarımızın neşeyle oynayacağı, annelerimizin huzurla oturacağı yaşam alanları olsun" istedik; parklar, bahçeler yaptık. Esnafımıza yeni ekmek tekneleri, dükkanlar; tarihi dokuya uygun çarşılar inşa ettik. Tarihi, kültürel mekanlarımızı aslını bozmadan ihya ettik, bunu milletimizle birlikte başardık. Yine Türkiye; asrın felaketini yaşayan 11 ilinde 455 bin yuvayı alnının akıyla teslim eden, 500 bin sosyal konut projesiyle, milletinin her ferdini yuva sahibi yapmaya azmeden; dünya şehircilik tarihinin belki de en devrimci ve en başarılı ülkesidir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı’nı "Dirençli Şehirlerin Yüzyılı"na dönüştürüyoruz"

Konuşmasına devam eden Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin bize olan inancı, muazzam bir koordinasyon, 200 bin işçimizin gece gündüz demeden gayretli çalışmasıyla tarihi bir başarıya imza attık. Dünyaya örnek olacak bir ölçekte "Asrın İnşası" adını verdiğimiz büyük bir dönüşümü gerçekleştirdik. Bu büyük seferberlikte devletimizin tüm kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tek yürek oldu. Sadece yıkılan binaları değil; umutları, hayatları ve geleceği yeniden kurduk. Tabii geldiğimiz noktada şunu da söylemeliyim; tüm bu süreçte büyük birikim ve tecrübe kazandık. Bu birikimi, yeniden inşa tecrübemizi 11 ilimizdeki 81 ile aktarmak istiyoruz. Aynı acıları tekrar yaşamak istemiyor, bu amaçla, Türkiye Yüzyılı’nı "Dirençli Şehirlerin Yüzyılı"na dönüştürüyoruz" diye konuştu.

"Kentsel dönüşüm hem ülkemizin, hem de İstanbul’umuzun en acil ihtiyacıdır"

İstanbul’da kentsel dönüşümle ilgili yapılan çalışmalara da değinen Bakan Kurum, "Kentsel dönüşüm hem ülkemizin, hem de İstanbul’umuzun en acil ihtiyacıdır, en ertelenemez çözümüdür. Bu bilinçle; şu anda yaptığımız her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul’da gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul’umuzda tam 927 bin yuvamızı dönüştürdük. 300 bin bağımsız bölümün yapımına ise olanca hızımızla devam ediyoruz. Vatandaşımızı dönüşüme teşvik etmek için mali yükün yarısını üstlendiğimiz Yarısı Bizden projemizle de; tam 80 bin 250 bağımsız bölümün inşasını sürdürüyoruz. İnşallah risksiz bir bina kalmayana dek de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başta İstanbul’daki belediyelerimiz olmak üzere bütün belediyelerimize çağrımı yinelemek istiyorum. Tüm belediyelerimiz elini taşın altına koysun; gelin hep birlikte ülkemizin yarınları için, çocuklarımızın geleceği için bir an önce şehirlerimizi dirençli hale getirelim" dedi.

Türkiye genelinde başlatılan ‘500 Bin Sosyal Konut Projesi hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Bugün dünyanın pek çok ülkesinde sosyal devlet anlayışı zayıflarken, Türkiye tam tersine; vatandaşını önceleyen, kimseyi geride bırakmayan bir model ortaya koymuştur. Bu yönüyle, "Yüzyılın Konut Projesi", sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada sosyal devletin yeniden tanımını yapan bir çalışmadır. Herhangi bir il sınırlaması yok, 81 ilimizin tamamında, devletimizin gururu TOKİ eliyle afete dayanıklı, modern ve konforlu 500 bin sosyal konut inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"500 Bin Sosyal Konut Projesi, ismiyle müsemma bir devrimdir"

Bakan Kurum, "Kuralarımızın yarısını tamamladık, Mart ayında da İstanbul’da hak sahiplerimizi belirleyeceğiz. İstanbul’umuza 100 bin konut ayırdık. Ayrıca ilk kez uygulayacağımız kiralık konut modeliyle de 15 bin kiralık konut inşa edeceğiz. Bu projeyle yalnızca yeni evler kazandırmıyor; aynı zamanda şehirlerin kimliğini koruyarak, her gelir grubundan vatandaşımıza eşit yaşam imkanı sunuyoruz. 500 Bin Sosyal Konut Projesi, ismiyle müsemma bir devrimdir. İşte bu yönüyle "Yüzyılın Konut Projesi", sosyal adaletin, dayanışmanın ve Türkiye’nin yeniden yükseliş vizyonunun en güçlü simgesidir. Allah’ın izniyle, Asrın İnşasında yazdığımız başarı öyküsünü, Yüzyılın Konut Projesiyle en yüksek noktasına taşıyacağız dedi.

"Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü ilk kuran belediyelerden birisiyiz"

Konuşmasına ‘Memleket İsterim’ isimli şiirle başlayan Bahçelievler Belediyesi Başkanı Hakan Bahadır, "6 Şubat depremi bizim için büyük bir yara. 1999 yılında bildiğimiz bir gerçeği hatırlattı bizlere yaklaşık 50 bin vatandaşımız şehit oldu 6 Şubat’ta onları hatırlayacağız. Bahçelievler olarak 565 bin nüfusumuz var. Yapı stoğumuzun yüzde 55’i 1990 yılı öncesi yapılmış binalar. Buna karşı 10 tane plan notu çıkararak parsel ve ada bazlı artışlar yaptık. En önemlisi de vatandaşlarımızı bilinçlendirip uzlaştırarak ortak bir yol bulduk. Bununla birlikte Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü ilk kuran belediyelerden birisiyiz, kentsel dönüşüm tek çaremiz ve bunu hızlandırmamız lazım" ifadelerine yer verdi.

"5-6 yıl içerisinde kentsel dönüşüm sorununun gündemimizden çıkabileceğine inandık"

İstanbul Valisi Davut Gül ise, "6 Şubat depremi arifesindeyiz. Depremde hayatını kaybeden hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 6 Şubat’ta Çevre Şehircilik Bakanlığımızın tüm personelleriyle meseleye sahip çıkması çok kıymetliydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu meseleye liderlik etmesi ile geldiğimiz noktada bütün hemşehrilerimiz şuna inandı; evet İstanbul’da bu dönüşüm gerçekleşebilir dedi. Sayın Bakanımızın 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nin 100 bininin İstanbul’da yapılacağı açıklandığında ise hiç kimse ‘hayır bu konutlar yapılmaz, yapılamaz’ demedi. İnşallah 5-6 yıl içerisinde kentsel dönüşüm sorununun gündemimizden çıkabileceğine inandık" diye konuştu.

Programda sanatçı Simge Sağın’ın seslendirdiği ‘Gün Ağarır’ isimli ağıdın görüntülerinde, deprem bölgesinde yeniden inşa edilen 11 ilden çalışmalara yer verildi.

Programa Bakan Kurum’un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, çok sayıda partili, STK temsilcileri ve siyasi isimler katıldı.