Bakan Murat Kurum: 'İstanbul'da herkesin yuvasını depremlere dirençli hale getireceğiz''

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul’umuzun 39 ilçe 963 mahallesinde hızlı bir şekilde inşa sürecini başlattık, 16 milyonun sağlıklı ve konforlu yaşam alanı için durmadan çalışacağız. İstanbul’da herkesin yuvasını depremlere dirençli hale getireceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pendik’teki Toplu Açılış Töreni sonrası Pendik Sahil Pazar Alanı’na geçerek AK Parti İl ve İlçe Teşkilatı ve Sivil Toplum Kuruluşları üyeleriyle birlikte iftar açtı. Programa Bakan Kurum’un yanı sıra Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’de katılım sağladı. Bakan Kurum’un konuşma yapmak üzere kürsüye yöneldiği esnada yanına gelen down sendromlu Şeyma Koçyiğit ile Bakan Kurum arasında yüzleri gülümseten anlar yaşandı.

“Afet oldu, sel oldu biz oralardaydık”

Kurum, yaptığı konuşmasında “Belediye başkanımız Pendikli kardeşlerimiz için ellerinden geleni sonuna kadar gerçekleştirdiler. Bu mücadeleye bizler de bir nebze bile olsa katkıda bulunmak istedik. Afet oldu, sel oldu biz oralardaydık. Allah bizi mahcup etmesin. Biz inşallah bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Bugün hakikaten Pendik’te muhteşem bir gün yaşıyoruz. Öncelikle yatırımlarımızın projelerimizin açılışını yaptık. Cumhurbaşkanımızdan tarihi konuşma dinledik. Hakikaten yine hayran kaldık. Pendikli vatandaşlarımız büyük bir coşkuyla doldurdular. Bu mesajı hem İstanbul’a hem Türkiye’ye verdiler. Bugün sizlerle beraber olduğumuzdan dolayı Rabbimize hamd ediyoruz. Ramazanınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. 81 ilimizle birlikte depremzede vatandaşlarımızın acılarına ortak olmak için bu mücadeleyi verdik. Biz tüm ilimizden gelen kardeşlerimizi gördük. Birlik, beraberlik anlayışıyla belediyelerimiz oradaydı. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

"1 yıl içerisinde 319 bin konutumuzu toplam da 650 bin konutu teslim edeceğiz”

Sözlerine devam eden Bakan Kurum, “Depremzede vatandaşlarımız yaparsa Recep Tayyip Erdoğan’ın ekibi yapar diyorlar. Verdiğimiz sözü tutarak 1 yıl içerisinde 319 bin konutumuzu toplam da 650 bin konutu teslim edeceğiz. 66. günde 100 bininci konutun inşaatına başlamış olup temellerini atacağız. Orada bizi bekleyen kardeşlerimiz için, 81 milyon için yapmak zorundayız, bu bizim boynumuzun borcu. Türkiye dışında hiçbir ülke böyle bir afette bu kadar hızlı, süratli karar alamazdı. Bu bizim devletimizin gücüdür, bu bizim liderimizin, aziz milletimizin gücüdür. Biz orada hep şunu duyduk, depremzede kardeşlerimiz dedi ki; Allah devletimize zeval vermesin. Biz onların destekleriyle mücadele verdik. Tek yumruk olmaya devam edeceğiz. İstanbul Sultan Fatih’in şehridir, Eyüp El Ensari’nin şehridir. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bize bu görevi layık gördüğü için teşekkür ediyoruz. 35 gün sonra Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği yerel seçimlerinde sandık başındayız. Bu milletimiz, Pendikli kardeşlerimiz, Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde rekor oylarla taçlandıracaktır. Biz de İstanbul’umuza hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"İstanbul’da herkesin yuvasını depremlere dirençli hale getireceğiz’’

Bakan Murat Kurum, “İstanbul’umuzun 39 ilçe 963 mahallesinde hızlı bir şekilde inşa sürecini başlattık, 16 milyonun sağlıklı ve konforlu yaşam alanı için durmadan çalışacağız. İstanbul’da herkesin yuvasını depremlere dirençli hale getireceğiz. Sizlerle ele ele vererek kavuşturacağız. Halkımızın hakkı olan o eserlere yeniden kavuşturacağız. 21 yıl önce sizlerin iradesiyle görev başına geldik. Dava anlayışı değişmez. 5 yıllık bakanlık sürecimde samimi hizmet ettim. Eğitimden sağlığa, ticaretten çevre şehirciliğe kadar çağ atlamış bir Türkiye var” dedi.

“İstanbul’un en fazla yatırım yapan ilçesi olma özelliğimizi koruyoruz”

Programda konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Sayın bakanımıza ne zaman gitsek bizi hiçbir zaman geri çevirmedi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. 31 Mart 2019 tarihinde görevi devraldık. Bu 4 yıllık süre zarfında İstanbul’un en fazla yatırım yapan ilçesi olma özelliğimizi koruyoruz” dedi.