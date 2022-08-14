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Bakan Nebati: 'Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız'
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Bakan Nebati: 'Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yarından itibaren 30'dan fazla temel tüketim maddesine indirimli fiyat uygulamasına gidileceğini hatırlatarak, 'Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız' dedi.

Bakan Nebati: 'Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız'
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yükselen gıda fiyatlarının enflasyon üzerine baskı oluşturmasına karşı alınan önlemlere ilişkin açıklama yaptı. Nebati, pandemi süreciyle tetiklenip Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel sorunların tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de gıda fiyatlarında artışa sebep olduğunu belirterek, “Ancak bizler, vatandaşımızın maruz kaldığı gıda enflasyonuyla etkin şekilde mücadele etme konusunda kesin kararlıyız” dedi.

Nebati, gıda enflasyonu ile mücadele çerçevesinde evesinde Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yarından itibaren 30’dan fazla temel tüketim maddesine indirimli fiyat uygulamasına gidileceğini hatırlatarak, “Ülkemizde devletimizin önayak olduğu bu uygulamaya benzer çeşitli uygulamalar, diğer bazı ülkelerde de yakın dönemde perakende zincirlerinin öncülüğünde başlatılmıştır. Gıda sektörümüzün tüm aktörlerinin, son dönemde kaydedilen bu olumlu gelişmeleri de dikkate alarak ‘Birlikten Berekete’ anlayışımızla hareket edeceklerine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.

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İHA
Editör

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