Bakan Nebati'den Bakan Soylu'ya ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti. Nebati, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.
İHA
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