Bakan Nebati, depremin vurduğu Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremin yoğun hissedildiği Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.

Bakan Nebati, depremin vurduğu Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremin yoğun hissedildiği Şanlıurfa’da incelemelerde bulundu.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Depremin yoğun hissedildiği illerden Şanlıurfa’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde Valimiz Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile çalışmalara devam ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetleri ve yardım malzemelerinin sevki kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Şanlıurfa İl AFAD Müdürlüğü ile sürekli iletişim halinde, en hızlı çözümü üretmek için Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantılarımızı ve saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bakan Nebati, depremin vurduğu Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
Bakan Nebati, depremin vurduğu Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
Bakan Nebati, depremin vurduğu Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
Bakan Nebati, depremin vurduğu Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu