Bakan Nebati, TOBB yönetimiyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimiyle bir araya geldi.

Bakan Nebati, TOBB yönetimiyle bir araya geldi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimiyle bir araya geldi.

Bakan Nebati, TOBB yönetimiyle yaptığı toplantıya ilişkin Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Bugün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimi ile bir araya geldik. Görüşmede Bakanlığımız tarafından deprem bölgesindeki illerimizde yapılan çalışmaları aktararak, bölgedeki iş yerlerinin ve işletmelerin taleplerini dinledik" ifadelerini kullandı.