Bakan Nebati, yurt dışı yatırımcılarına yönelik tahsisli swap ile yatırım ortamı sağlanacağını duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı vesilesiyle bu kişilerin Türk Lirası cinsi varlıklara imknının genişletilmesi ile yurt dışı yatırımcılara etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlanacağını belirtti.

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  • 10.06.2022 17:31
  • Güncelleme: 10.06.2022 17:31
Bakan Nebati, yurt dışı yatırımcılarına yönelik tahsisli swap ile yatırım ortamı sağlanacağını duyurdu
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı vesilesiyle bu kişilerin Türk Lirası cinsi varlıklara imkânının genişletilmesi ile yurt dışı yatırımcılara etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlanacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkânı genişletilecektir. Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkânı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır. Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

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İHA

SHA Editör
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