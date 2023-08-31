Bakan Osman Aşkın Bak: '8 milyon gencimize yüzme öğrettik'

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni ve Gençlik Festivaline katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Bizim, ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ diye bir projemiz var. Bu proje çerçevesinde Türkiye çapında şu ana kadar 8 milyon gencimize yüzme öğrettik. Yıl sonuna kadar 10 milyon öğrencimize öğreteceğiz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni ve Gençlik Festivaline katıldı. Harikalar sahilinde düzenlenen organizasyonda birçok farklı disiplinde sporcular marifetlerini sergiledi. Bakan Bak, akrobatik hareketlerle basket atan gençlerin eğlencesine ortak olurken, sahilde oturan vatandaşları ziyaret etti. Voleybol oynayan gençleri izleyen Bakan Bak ardından, Yaz Spor Okulları Kapanışı adına, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile pasta kesti. AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu ve Mehmet Akif Yılmaz eşlik etti. Bakan Bak’ın gençlerle futbol topu sektirdiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

“8 milyon gencimize yüzme öğrettik”

460 gençlik merkezi ve 10 binin üstünde tesisle gençlere hizmet verdiklerini söyleyen Gençlik Ve Spor Başkanı Osman Aşkın Bak, “Yaz spor okullarında başkanımın bana verdiği bilgiye göre, 24 branşta tüm yıl boyunca yaklaşık 18 bin öğrenci geliyor. Spor yapıyor yüzme öğreniyor, bu yüzme havuzlarının ikisini spor bakanlığıyla beraber yaptık. Bizim, ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ diye bir projemiz var. Bu proje çerçevesinde Türkiye çapında şu ana kadar 8 milyon gencimize yüzme öğrettik. Yıl sonuna kadar 10 milyon öğrencimize öğreteceğiz. Boğulup ailelerimizi de bizleri de üzmesin diye onlara yüzme öğreniyoruz. Bunu, Belediye başkanımız Derince de çok güzel yapıyor, Büyükşehir Belediye Başkanımız da çok güzel yapıyor. Spor tesislerini her tarafa yapıyoruz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sporun ve sporcunun dostu. Belediyelerimizin bu tür projeler yapılmasına çok büyük destek veriyor. Türkiye tesisiler açısında çok büyük kazanımlar elde etti. Dünyanın en genç tesisleri bizde” dedi.