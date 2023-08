Bakan Osman Aşkın Bak, 'Şöhretler Karması' maçında sahaya çıktı

TAKİP ET

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış törenine katıldı. Bakan Bak, törenin ardından aralarında eski milli futbolcuların da yer aldığı “Şöhretler Karması” maçında sahaya çıktı.

Bağcılar Belediyesi’nin yaz dönemini verimli geçirmek adına öğrencilere yönelik düzenlediği Yaz Spor Okulları’nın kapanış töreni gerçekleştirildi. TÜGVA İstanbul iş birliği ile gerçekleştirilen program, 20 mahalledeki 42 okulda 210 eğitmen eşliğinde sürdürüldü. 1 ay süren etkinliklerde 6 bin öğrenci futboldan basketbola voleyboldan satranca kadar farklı branşlarda yer alan aktivitelerden yararlanma imkanı buldu.

Mahmutbey Stadyumu’nda düzenlenen Bağcılar Belediyesi Yaz Spor Okulları’nın kapanış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Türkiye çapında yaz spor okullarını açtık”

Düzenlenen “Şöhretler Karması” karşılaşmasının öncesinde açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi’ne organizasyon için teşekkür etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye çapında yaz spor okulları açtıklarını ifade eden Bakan Bak, “Bağcılar’da belediye olarak 6 bine yakın gencimizi TÜGVA ile birlikte yaz spor okulları açarak onlara sabahları belli branşlarda spor eğitimi verdiler. Çeşitli sosyal aktivitelerle de zamanlarını iyi değerlendirmelerini sağladılar. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm Türkiye çapında yaz spor okullarını açtık. Bütün tesislerimizi hem gençlerimize hem çocuklarımıza hem de vatandaşlarımıza açtık. Açık yüzme havuzlarımızda yüzme bilmeyen kalmasın kampanyası çerçevesinde bu yıl 3 milyon gencimize yüzme öğretmeyi planlıyoruz. Bu zamana kadar 7 buçuk milyona yakın gencimize yüzmeyi öğrettik. Bağcılar’da da çeşitli tesisleri birlikte yaptık ve onlardan faydalandılar. Yenilerini de yapacağız. Tabii bizim amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onlara sosyalleşmeyi öğretmek, paylaşmayı öğretmek. Spor, insanları bir araya getiren çok önemli bir dil” dedi.

“Sporun her yaşa, her noktaya yayılmasını istiyoruz”

Dünyanın en önemli spor tesislerine sahip olduklarını belirten Bakan Bak, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye’nin dört bir yanında yapılan tesisler gençlerimiz ve çocuklarımız için çok önemli bir yatırım. Gençliğe olan bu yatırımı destekliyoruz. Sporun her yaşa, her noktaya yayılmasını istiyoruz. Olimpik kültürün, spor kültürünün yayılmasını istiyoruz. Dünyanın en önemli tesislerine sahibiz. Böylesine güçlü bir spor altyapısıyla bir Türkiye geliyor. Malumunuz madalyalarımız da artıyor her geçen gün. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza Türk sporuna verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Bakan Osman Aşkın Bak, “Şöhretler Karması” maçı ile ilgili ise güzel ve keyifli bir maç olacağını söyledi.

Bakan Bak, “Şöhretler Karması” maçında sahaya çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşmasının ardından “Şöhretler Karması” maçında sahaya çıktı. Karşılaşmada Bakan Bak’ın yanı sıra Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile milli sporculardan Bülent Akın, Hasan Kabze, Ali Tandoğan, Ahmet Dursun, Saffet Akyüz, Emrah Eren ve Gineli eski milli futbolcu İbrahim Yattara forma giydi. Ayrıca 20’şer dakika halinde iki devre oynanan maçta yeşil kart uygulamasıyla da anlamlı bir harekete imza atıldı. Maçta sarı kart yerine kullanılan yeşil kartı görenler Yeşilay’a bağışta bulunacak, kırmızı kartı görenler ise Kızılay’a kan bağışı yapacak.