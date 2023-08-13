Bakan Osman Aşkın Bak: 'Sporu seven bir ülke olmak istiyoruz'

’Turkcell GranFondo’ İstanbul heyecanı 3. kez boğazın incisi Beykoz’da yaşandı. Yaklaşık 2 bin sporcu boğazın eşsiz manzarasında pedal çevirdi. Yarışın startını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın gerçekleştirdi. Bakan Bak, "Bisiklet sporunun ülkemizde gelişmesini ve yayılmasını arzu ediyoruz" dedi.

İlki 2015 yılında gerçekleştirilen Turkcell GranFondo Yarışı’nın amacı; sürdürülebilirlik, spor ve sağlığı merkeze alarak; toplumu bisiklet ve spor yapmaya teşvik etmek. Dünyada 38 ülkeden, Türkiye’den ise 46 şehirden sporcuların katıldığı bu organizasyonda kısa parkur 48 km, uzun parkur 93 km’lik uzun parkurdan oluşuyor. 48 km’lik parkurda toplam tırmanış 690 metre, 93 Km’lik parkurda ise bin 467 metre. İstanbul’un incisi, Beykoz’da başlayan yarışta yaklaşık 2 bin sporcu Hidiv Kasrı, Anadolu Hisarı, Küçüksu Kasrı ve Beykoz Korusu arasındaki rotayı takip ederek bitiş noktasına ulaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın önce uzun ardından ise kısa parkurun startını verdi.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, yarışla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu anlamlı organizasyonda bizlere vermiş olduğunuz katkı için değerli sporcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağlıkla kazasız bir şekilde bu yarışmayı tamamlamanızı temenni ediyorum" dedi.

Bakan Bak: "Sporu seven bir ülke olmak istiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bisiklet sporunun gelişmesi için hem bakanlık olarak hem de sponsorlarla ve federasyonla çalıştıklarını ifade ederek, "Çok güzel bir organizasyon. Bisiklet bir yaşam tarzı. Aslında Avrupa’da ve pek çok yerde bisiklet turlarının yapıldığını görüyoruz. Bisiklet severlerle konuştuk, çok heyecanlılar. Bisiklet sporunun ülkemizde gelişmesini ve yayılmasını arzu ediyoruz. Sporu seven bir ülke olmak istiyoruz" diye konuştu.

Yarışa katılan Ensar Efendioğlu ise, "Yarış için Beylikdüzü’nden geldim. Çok heyecanlıyız. Uzun mesafe yarışında yaklaşık bin kişi ile start vereceğiz. Boğazın incisi olan Beykoz’da pedal çevirmek bizim için çok keyifli" diye konuştu.