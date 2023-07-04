Bakan Osman Aşkın Bak: 'Türkiye spora yaptığı yatırımlarla en önemli spor ülkesi haline gelmiştir'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları’nın açılışı töreninde yaptığı konuşmada, “Türkiye son yıllarda spora yaptığı yatırımlarla Avrupa’nın ve dünyanın en önemli spor ülkesi haline gelmiştir. 19 Yaş Altı Basketbol Milli Takımımız, ABD’yi yenerek dünya üçüncüsü oldu. Tarihimizde ilk defa ABD’yi de yendik” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Üsküdar’da Burhan Felek Spor Kompleksi’nde düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yaz Spor Okulları’nın açılışı törenine katıldı. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in de katılım sağladığı törene, milli güreşçi Yasemin Adar ve FIBA Dünya Kupası’nda üçüncü olan 19 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı oyuncuları da katıldı.

Yaz spor okullarına katılan öğrenciler, bayrak ve ilçe isimlerinin yer aldığı tabelalarla kortej yürüyüşü yaptı. Kortejin ardından katılımcıların konuşmalarına geçildi.

Okulların kapandığını ve yaz dönemini sporla geçirmenin gerekliliğini belirten Bakan Bak, törende bulunan milli güreşçi Yasemin Adar, 19 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı oyuncuları ve antrenörleri, bu sene çeşitli şampiyonalarda madalya kazanan sporcular ile 2 Kıta 1 Şampiyon organizasyonunda 6 branşta derece elde eden gençlere alkış istedi.

"Tarihimizde ilk defa ABD’yi de yendik"

Antrenörler ve yöneticilere çağrıda bulunan Osman Aşkın Bak, “Türkiye son yıllarda spora yaptığı yatırımlarla Avrupa’nın ve dünyanın en önemli spor ülkesi haline gelmiştir. 19 Yaş Altı Basketbol Milli Takımımız, ABD’yi yenerek dünya üçüncüsü oldu. Tarihimizde ilk defa ABD’yi de yendik. Türkiye gençleri, kendilerine tanınan spor imkanlarını değerlendirerek her alanda başarılı oluyor. Antrenörler burada, yöneticiler burada. Gençlere sporun güzel yönlerini anlatsınlar. Rica ediyorum, çocuklarımıza sporun güzel taraflarını öğrenmeleri için fırsat tanıyın, onlarla ilgilenin" dedi.

Türkiye’nin dört bir yanında spor okullarının başlatıldığına vurgu yapan Bak, "Gençler, yeni arkadaşlar edineceksiniz. Güzel basketbol, voleybol oynayacaksınız. Karate, boks, atletizm yapacaksınız. Dolayısıyla eğleneceksiniz, güzel anılarla ayrılacaksınız. Türkiye’nin dört bir yanında spor okullarını başlattık. Bir spor ülkesi olmak istiyoruz. Bu tesisler ve yapılaşmayla olimpiyatlarda daha başarılı olmak istiyoruz. İstiklal Marşı’mızı dinletmek, milletimize bu gururu yaşatmak istiyoruz. Milletimizi, ülkemizi, gençlerimizi seviyoruz ve onlara güveniyoruz. Gelişen, büyüyen, güçlü Türkiye istiyoruz. İşte gençler burada. Onları alkışlıyorum. Bakanlık çalışanlarına, antrenörlere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çocuklar, yaz boyunca hoplayın, zıplayın, oynayın, coşun. Sizlere iyi eğlenceler diliyorum. Bu iyi bir başlangıç olsun. Sizleri çok seviyoruz” diye konuştu.

Sporun gençler için önemine değinen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Sevgili gençler, sizler annelerinizin babalarınızın biricik yavrularısınız. Ama aynı zamanda sizler milletimiz, geleceğimiz ve ülkemiz için en değerli varlığımızsınız. Hem fiziksel hem zihinsel anlamda geleceğe iyi hazırlanmanız gereklidir. O yüzden spor çok önemlidir” dedi.

Bakan Bak ve beraberindekiler, daha sonra milli sporcularla sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.