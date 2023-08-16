Bakan Osman Aşkın Bak, ünlü tenisçi Tomas Berdych ile görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, dünya sıralamasında 4 numaraya kadar yükselen dünyaca ünlü Çek tenisçi Tomas Berdych ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında gerçekleşen görüşmede Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve birçok ünlü tenisçiye koçluk yapan eski tenis oyuncusu Amit Naor da yer aldı.

Türkiye’deki tesisleri incelemek ve bir dizi görüşmeler yapmak üzere Türkiye’de bulunan Tomas Berdych’in, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile yaptığı görüşmede Türk tenisçilerin gelişimi ve burada gerçekleştirilen organizasyonlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sohbetin ardından Çek tenisçi Berdych, Bakan Dr. Osman Aşkın Bak’a imzalı raketini hediye etti.