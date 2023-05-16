Bakan Özer: '15 gün içerisinde bu süreç başarılı bir şekilde neticelenecektir'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla ilgili, “Süreçte Cumhur İttifakı hem Mecliste hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde sayın cumhurbaşkanımızın adaylığına çok yüksek bir teveccüh gösterdi. Ama alınan oy yeterli olmadı. İkinci tura kaldı. İnşallah 15 gün içerisinde bu süreç başarılı bir şekilde neticelenecektir” dedi.

Bakan Özer, ODTÜ Teknokent’te düzenlenen Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi (ETKİM) açılışına katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştirerek ETKİM’in kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür eden Özer, Türkiye’de eğitim sisteminin geldiği noktanın önemine vurgu yaptı.

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özer, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Seçimler demokrasinin şölenleri burada önemli olan milletin iradesine hiçbir dayatma olmadan süreçlerin suhuletli bir şekilde neticelenmesi. Tabii zorlu bir süreç geçti, özellikle uluslararası kuruluşlar sürecin çok fazla müdahil olmaya çalıştılar ama millet iradesini tecelli ettirdi. Süreçte Cumhur İttifakı hem Mecliste hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde sayın cumhurbaşkanımızın adaylığına çok yüksek bir teveccüh gösterdi. Ama alınan oy yeterli olmadı. İkinci tura kaldı. İnşallah 15 gün içerisinde bu süreç başarılı bir şekilde neticelenecektir. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Özer, AK Parti Ordu Milletvekili seçilmesine dair, “Bizim için de zorlu bir süreç hem Milli Eğitim Bakanı olarak hem de milletvekili adaylığıyla ilgili süreçleri yönetebilmek ilk defa böyle bir süreci yaşadım. Şu anda milletvekili seçildik ama milletvekili değiliz. Yemin etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ben şu anda Milli Eğitim Bakanı olarak konuşuyorum. Ülkemiz için hayırlı olur” ifadelerini kullandı.