Bakan Özer: 'Eğitimin önündeki tüm anti demokratik uygulamalar kaldırıldı'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti döneminde eğitimin önündeki tüm anti demokratik uygulamaların kaldırıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa’nın İnegöl ilçesinde MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezinin açılışına katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Bakan Özer, "Beşeri sermayeyi artırmanın en önemli enstrümanı eğitimdir. Maalesef 2000’li yıllara geldiğimizde eğitimde karnemizin çok iyi olmadığını görüyoruz. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde yapılan devrimsel dönüşümle, ilk kez bu ülkenin evlatları eğitimin tüm kademelere erişebilme mutluluğunu tattılar. Sadece karşılaştırma yapmak için rakamları verelim. 5 yaşındaki okullaşma oranları 2000’li yıllarda yüzde 11’dir. Şu anda bu oran yüzde 99’dur. İlkokul yüzde 99,63, ortaokul yüzde 99,44’tür. Orta öğretimdeki okullaşma yüzde 44’ten, yüzde 96’ya ulaştı. Yani ilk kez gerçekten sosyo-ekonomik dezavantajlı olan kesimin tamamı eğitime erişebildiler. Sadece bu yapılmadı. Eğitimin önündeki tüm anti demokratik uygulamalar kaldırıldı. Başörtüsü yasakları uygulandı bu ülkede. Mesleki eğitim ve imam hatip liselerinin dumura uğramasına sebep olan kat sayı uygulaması uygulandı. Bu anti demokratik uygulamaların tamamı bu dönemde kaldırıldı. 70 yıllık gecikme ile eğitimdeki tüm erişim problemleri çözülerek, Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği Türkiye Yüzyılı’nın ilk adımı atılmış oldu. İnegöl’den Cumhurbaşkanımıza; gençlerimize, öğretmenlerimize verdiği değer için en içten saygılarımla teşekkür ediyorum" dedi.

"922 ilçenin tamamına bilim sanat merkezi kuracağız"

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece öğrencilerimizin eğitimlerine destek vermekle kalmıyoruz, aynı zamanda özel yetenekli öğrencilerimizin eğitimlerine de destek veriyoruz" diyen Bakan Özer, "Bilim sanat merkezleri özel yetenekli öğrencilerimizin kabiliyetlerini geliştirmek için her türlü eğitim programı ile desteklendiği bir okuldur. Göreve geldiğimizde Türkiye’de 179 tane bilim sanat merkezi vardı. Biz çocuklarımızın buralara erişimini kolaylaştırmak için bu sayıyı 379’a çıkarttık. 2023 yılında müjde verdik. 922 ilçenin tamamına bilim sanat merkezi kuracağız. Çocuklarımızın bilimle, sanatla Cumhurbaşkanımızın belirttiği TEKNOFEST gençliği olarak emin adımlarla geleceğe yürüsünler. Ben bilim sanat merkezlerimizde görev yapan öğretmenlerimizi kutluyorum. Eğitim alacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Buranın yapımında büyük emek veren Necati Bey’e, MÜSİAD İnegöl Şubemize, kıymetli Valimize, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Milletvekilimizin biraz önceki konuşmasında bahsettiği İnegöl Lisesini de memnuniyetle yapacağımızın sözünü vererek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Açılışa Bakan Mahmut Özer yanı sıra; Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Güler, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, öğretmenler ve davetliler katıldı. Konuşmaların ardından emeği geçenlere plaket takdimi yapılırken, kurdele kesilmesi ile tören sona erdi.