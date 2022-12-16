Bakan Özer: 'Erken uyarı ve takip sistemi ile kayıt dışı öğrenci kalmayacak'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tek bir çocuğumuzun bile eğitim sistemi dışında kalmasını kabullenemeyiz. Bu konuda elimizden geleni fazlasıyla yapmalıyız. Sizden ricam illerinizde canla başla bu konuya eğilin. İnşallah erken uyarı sistemi ve takip sistemiyle kayıt dışı öğrenci kalmayacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın yürüttüğü eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Bakan Yardımcıları ve tüm genel müdürlerle birlikte 81 ilin milli eğitim müdürleriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

MEB Tevfik İleri Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ve 81 ilin milli eğitim müdürlerinin de çevrim içi katıldığı toplantıda, okul terki riski taşıyan öğrencilerin tespitine yönelik erken uyarı sistemi ve takip sistemi ile kayıt dışı öğrencilerin eğitim sistemine dahil edilmesiyle ilgili çalışmalar başta olmak üzere eğitim alanında yürütülen diğer güncel konular ele alındı.

Bakan Özer, toplantıda öğrenci devamsızlık ve terk oranlarının azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması için çeşitli projelerin devreye sokulduğunu belirterek bu önlemlerin tüm okullarda uygulanmasını istedi.

Toplantıda Bakanlık bürokratları ile milli eğitim müdürlerine gerekli çalışmaların yapılarak konuyu hassasiyetle takip edilmesi talimatını veren Özer, "Okul terk oranlarını azaltmaya odaklandığımız bu süreçte çok sayıda projeyi hayata geçirdik ve tüm eğitim kademelerinde okul terk riski taşıyan öğrencilerimizin tespitine yönelik erken uyarı sistemi ile takip sistemini de devreye sokarak bir yılda ortaöğretimdeki okullaşma oranını yüzde 90’dan yüzde 95’e çıkardık. 2023 yılında ortaöğretimde okullaşma oranını yüzde 100’e ulaştırmak yoğun şekilde çalışacağız. Ortaöğretim çağ nüfusunda yer alan gençlerimize ulaşarak onların koşullarına uygun seçenekler sunarak okullaşmalarını sağlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

İl müdürlerinden MERNİS’i aktif kullanarak okul terki riski bulunan öğrencilerin velilerine tek tek ulaşmalarını isteyen Özer, rehberlik çalışması yapılmasının önemine de vurgu yaptı.

Bakan Özer, "Tek bir çocuğumuzun bile eğitim sistemi dışında kalmasını kabullenemeyiz. Bu konuda elimizden geleni fazlasıyla yapmalıyız. Sizden ricam illerinizde canla başla bu konuya eğilin. İnşallah erken uyarı sistemi ve takip sistemiyle kayıt dışı öğrenci kalmayacak" dedi.

Toplantıda ilgili genel müdürler, il milli eğitim müdürlerine sistem hakkında teknik bilgi verdi.