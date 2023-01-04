Bakan Özer: 'Hedefimiz ortaöğretimdeki okullaşma oranını yüzde 95'ten yüzde 99'a çıkarmak'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Hedefimiz üç ay içinde ortaöğretimdeki okullaşma oranını yüzde 95’ten yüzde 99’a çıkarmak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitim sisteminde kaydı bulunmayan öğrencilerin takip sistemiyle eğitime dahil edilmesi amacıyla başlatılan ‘Eğitimle Yeniden Buluşma’ programında konuştu. Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen programda Bakan Özer, 2000’li yıllarda Türkiye’de insan kaynağının çok verimli bir şekilde kullanılmadığını belirterek, eğitim çağ nüfusunun büyük bir kısmının eğitim kademelerinin dışında kaldığını dile getirdi. Bakan Özer, son 20 yılda Türkiye’nin eğitimdeki 70 yıllık gecikmeyi telafi etmek için çalıştıklarını vurgulayarak, “Tüm ilçelerimizde bu ülkenin evlatlarının okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde eğitime erişebilmesi için ücretsiz bir şekilde devasa derslikler yapılıyor. 2000’li yıllarda 300 bin civarında derslik varken, tüm eğitim sistemimizde bugün 857 bin civarında dersliğimiz var. Yani 1 milyona yakın dersliğimiz var” diye konuştu.

Uygulanan sosyal politikaların da eğitim oranının artmasında çok önemli olduğunu belirten Özer, dezavantajlı ailelerin çocuklarının ve kız çocuklarının eğitime erişebilmesi için sosyal politikalar uygulandığını söyledi. Eğitimde antidemokratik uygulamalara da son verildiğini dile getiren Bakan Özer, başörtüsü yasağı, katsayı uygulaması gibi eğitimin önünde engel oluşturan uygulamaların kaldırıldığını ve son 20 yılda toplumsal taleplere çok daha duyarlı bir eğitim sistemi ortaya konulduğunu anlattı.

“Okul öncesi ile ilgili tüm problemleri son bir yıl içerisinde çözmüş olduk”

Bakan Özer, yapılan uygulamalar sonucunda toplumsal taleplere çok daha duyarlı bir eğitim sistemi ortaya konulduğunu söyleyerek, 5 yaştaki okullaşma oranının yüzde 11’den yüzde 99’a, ilkokuldaki okullaşma oranının yüzde 99,63’e, ortaokuldaki okullaşma oranının 99,44’e, ortaöğretimdeki okullaşma oranının da yüzde 95’e yükseldiğini açıkladı. Bakan Özer, 3 bin yeni anaokulu yapıldığını ve bir yılda 6 bin 4 anaokulu kapasitesi oluşturduklarını belirterek, ”3 yaşta okullaşma oranını yüzde 9’dan yüzde 16’ya, 4 yaştaki okullaşma oranını yüzde 16’dan yüzde 38’e, 5 yaştaki okullaşma oranını ise yüzde 65’ten yüzde 99’a ulaştırdık. Okul öncesi ile ilgili tüm problemleri son bir yıl içerisinde çözmüş olduk” diye konuştu.

"Hedefimiz üç ay içinde ortaöğretimdeki okullaşma oranını yüzde 95’ten yüzde 99’a çıkarmak”

Bakan Özer, kayıt dışı öğrencilerin mutlaka eğitim sistemine dahil edilmesi gerektiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz üç ay içinde ortaöğretimdeki okullaşma oranını yüzde 95’ten yüzde 99’a çıkarmak. Bugün burada ilkokul, ortaokul ve lisedeki kayıt dışı öğrenci sayısı 9 bin ve üzeri olan sekiz ilimiz var: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır. İnşallah sizlerle el birliği yaparak tek tek tüm öğrencilerimize ulaşıp, mart ayının sonunda eğitimin tüm kademelerindeki okullaşma oranlarını yüzde 99’a ulaştıracağız. Öğrencilerimizin tek tek adreslerine ulaşacağız, ailelerini dinleyeceğiz. Çocuklarınızın sorunlarını dinleyeceğiz ve onlar için en uygun çözüm neyse onu üreterek eğitim sistemimize dahil edeceğiz. Türkiye Yüzyılı’nda ilk kez eğitimin tüm kademelerinde tüm evlatlarımızın eğitime eriştiği bir eğitim sistemiyle kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah mart ayının sonu itibarıyla tüm Türkiye’ye müjdeli haberi vererek, ortaöğretimdeki okullaşamama sorununu tamamen kökünden çözmüş olacağız."

Bakan Özer, mart ayına kadar okullaşma sorununu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Basına kapalı olarak devam eden programa Bakan Özer’in yanı sıra Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve çok sayıda bürokrat katıldı.