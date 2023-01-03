Bakan Özer: 'Türkiye Yüzyılı'nın ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için çalışacağız'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2023 yılında çok daha hızlı koşarak, özellikle Türkiye Yüzyılı’nın ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için tüm arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışmaya azimliyiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde TOKİ Çağatay İlkokulu açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada eğitim sisteminin son 20 yılda geldiği noktaya değinen Özer, eğitime erişimin tüm kademelerde ücretsiz bir şekilde sağlandığını ifade etti.

Mevcut 1,2 milyon öğretmenin 750 bininin son 20 yılda eğitim sistemine dahil olduğuna dikkati çeken Özer, "Artık Türkiye yeni yüzyıla, ’Türkiye Yüzyılı’na girerken eğitimdeki o yetmiş yıllık gecikmenin tamamını son yirmi yılda telafi etti. Artık el ele vererek bu ülkeyi çok daha güçlü kılmak için mücadelede eksikliklerini son yirmi yılda tamamlamış oldu. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu kutlu yürüyüşün çok hızlı bir şekilde olması için tüm çalışma arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"6 Şubat itibarıyla okul öncesindeki tüm çocuklarımıza ücretsiz yemek vereceğiz"

Özer, şunları söyledi:

"Allah’a hamd ederim ki 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı olarak önümüze koyduğumuz tüm hedefleri geçtik. Bir hedefimizde geride kalmadık. 2022 bitti, 6 bin 4 anaokulu kapasitesi oluşturduk. Beş yaştaki okullaşma oranlarını bir yılda yüzde 65’ten yüzde 99’a çıkardık. Şimdi de 6 Şubat itibarıyla okul öncesindeki tüm çocuklarımıza hiçbir ayrım yapmadan ücretsiz yemek vereceğiz".

"60 yıllık özlem olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu çıkardık"

Yirmi yılın sonunda mesleki eğitimin bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğduğunu söyleyen Özer, 25 Aralık 2021’de mesleki eğitim merkezlerine yönelik yapılan kanun değişikliğinden önce 159 bin olan çırak ve kalfa sayısının bugün 1 milyon 200 bine ulaştığını hatırlatarak, 2022 yılı hedeflerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mesleki eğitimde döner sermaye çerçevesinde 1 buçuk milyar liralık üretimi hedefledik. 2022 yılını 2 milyarla kapattık. 60 yıllık özlem olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu çıkardık. Tüm tartışmalara, tüm müdahalelere, manipülasyona rağmen başarılı bir şekilde sürece dahil olan öğretmenlerin yüzde 97’sinin bu haktan yararlandığı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu tamamına erdirdik. Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili öğretmen başına ortalama 120 saatlik eğitim hedefiyle yola çıktık. 2022 yılını öğretmen başına 250 saatle tamamladık. Yıllardan beri atıl duran köy okullarını vatandaşımızın hizmetine tekrar açalım dedik. 2 bin köy okulunu tekrar açalım diye yola çıktık. 2 bin 200 köy okulunu açtık. Yardımcı kaynak problemini çözelim dedik ve 100 milyonluk yardımcı kaynağı tüm öğrencilerimize 2022-2023 eğitim öğretim yılında ücretsiz bir şekilde eriştirmek üzere yola çıktık. 2022 yılında 160 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ücretsiz olarak ulaştırdık. Ücretsiz dağıttığımız ders kitabı, 153 milyon. Ondan 7 milyon fazla yardımcı kaynağı öğrencilerimize gönderdik."

Bağış konusunu sorun olmaktan çıkarmak için tüm okullara temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve donatım ihtiyaçlarına yönelik 7 milyar lira bütçe gönderildiğini belirten Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığının yıllık dört beş milyon vatandaşa eğitim verdiğini, her ay 1 milyon vatandaşa ulaşmanın hedeflendiğini anlattı.

"1 milyon 110 bin vatandaşımıza ulaştık"

Bakan Özer, "Yılı 13 milyon 400 bin vatandaşa erişerek kapattık. Aile içi iletişim, madde bağımlılıkları çevre bilinci, trafik bilgisi, ilk yardım bilgisi gibi farklı konularda ailelerimizi daha güçlü kılmak için Aile Okulu projesini başlattık. Ağustos ayının sonunda Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesiyle tanıtım töreninde 1 milyon hedefini koymuştuk. 1 milyon 110 bin vatandaşımıza ulaştık" diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı’nın ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için çalışacağız"

Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023 yılında çok daha hızlı koşarak özellikle Türkiye Yüzyılı’nın ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek, sadece akademik becerileriyle donatılmış değil; dilini, tarihini, coğrafyasını bilen ve tarihin kendisine yüklemiş olduğu sorumlulukları da taşıyarak yol yürüyecek nesli yetiştirmek için tüm arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışmaya azimliyiz."

2023 yılında, 2022 yılında yapılanların çok daha ötesinde projelere imza atacaklarını belirten Özer, 2023 yılında eğitime yapılan yatırımların artarak devam edeceğini kaydetti. Açılışı yapılan okulun hayırlı olmasını dileyen Bakan Özer, tüm öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

Açılışa, Ankara Valisi Vasip Şahin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, AK Parti Ankara milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Zeynep Yıldız, Emrullah İşler ve Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri ile davetliler de katıldı.