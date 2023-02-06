Bakan Özer'den Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde eğitime ara verilmesiyle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 7,4 depreme ilişkin olarak, “Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime iki hafta ara veriyoruz. Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerimizde de sadece eğitim öğretime bir hafta ara vereceğiz” dedi.

Bakan Özer, Malatya Valilik Kriz Merkezinde açıklamalarda bulundu. 10 ili etkileyen şiddetli bir deprem yaşandığını söyleyen Bakan Özer, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Malatya’da gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının devam ettiği bilgisini paylaşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Allah’a şükür, şu ana kadar okullarımızdan hiçbir olumsuz haber almadık. Pansiyonlarda kalan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle ilgili bir yaralanma veya ölüm hadisesi gerçekleşmedi" diye konuştu.

Sadece Şanlıurfa ve Osmaniye’de birer köy okulunun yıkıldığını kaydeden Özer, Pozantı’da da bir pansiyonun hasar aldığı bilgisini verdi.

"Yerlerimiz 10 ilimizin tamamında vatandaşlarımızın hizmetine açıldı"

Kurtarma çalışmalarına ek olarak süreci sağlıklı bir şekilde yürütmek için vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamanın da çok kıymetli olduğunu belirten Bakan Özer, “Bu bağlamda bizim tüm öğretmenevlerimiz, uygulama otellerimiz, kapalı spor salonlarımız ve okullarımız 10 ilimizin tamamında vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Özellikle uygulama otellerimizde ve öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza sıcak yemek iletiliyor. Yine İçişleri Bakanlığımızla birlikte organize etmiş olduğumuz 81 ilimizdeki Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimleri de bu 10 ilimize hareket etti" ifadelerini kullandı.

"Tüm okullarımızda şu an itibarıyla herhangi bir problem yok"

Bakanlığın psikolojik destek sağlayacak tüm ekiplerinin de vatandaşların yardımına koştuğu bilgisini de veren Özer, “Kısaca tüm okullarımızda şu an itibarıyla herhangi bir problem yok. İnşallah, hızlı bir şekilde yaralarımızı sararak özellikle az hasarlı okullarımızı hızlı bir şekilde onarıp tekrar eğitim ve öğretim hizmetine devam ettireceğiz. Yine bu illerdeki öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve idari personelle ilgili diğer illerde merakta olan akrabaları için MEBİM acil çağrı merkezi yani 444 0 632 numaralı kriz masası iletişim merkezi de tüm vatandaşlarımıza hizmetine vermeye başladı" dedi.

Eğitim öğretime Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’da 2 hafta; Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis’te 1 hafta ara verildi

10 ilde ikinci dönemde eğitim öğretimin nasıl devam edeceğine ilişkin bölgedeki tüm il müdürleri ve valilerle sabah itibarıyla irtibat kurduğunu aktaran Bakan Özer, şunları kaydetti:

“Bu bağlamda Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime iki hafta ara veriyoruz. Yine geriye kalan Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerimizde de sadece eğitim öğretime bir hafta ara vereceğiz. Gelişme durumuna göre, süreç içinde tekrar değerlendirerek uzatıp uzatmayacağımıza da karar vereceğiz. Kısaca Milli Eğitim Bakanlığında okullarımızla ilgili şu an için anormal bir durum yok. Bakanlık olarak hızlı bir şekilde okullarımızı tekrar eğitim öğretime hazırlamak için tüm ekibimiz sahada. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada. Hem bütçe hem insan olarak da her türlü destek vermek için arkadaşlarımız seferber oldular. Bu, büyük bir acı; birlik, beraberlik zamanı. İnşallah, hızlı bir şekilde devletimizin ve hükümetimizin tüm kaynaklarını kullanarak bu yaraları saracağız. Yaralılarımızı enkazdan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum ve hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”