Bakan Özer, eğitimci Niyazi Karasar'ı ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimci Niyazi Karasar’ı Ankara’daki semtindeki ziyaret etti.

Bakan Özer, eşi Nebahat Özer ile 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle öğretmen ve akademisyen Niyazi Karasar’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Karasar’ın Öğretmenler Gününü kutlayan Bakan Özer, eğitimci Karasar’a "Bakanlığımıza bilgi ve birikimiyle hizmet etmiş değerli bir öğretmen ve Türk eğitim sistemine katkıda bulunmuş bir akademisyen olarak verdiğiniz emekler için teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım" yazan ve imzasını taşıyan bir teşekkür belgesi takdim etti.

Niyazi Karasar ve eşi Güler Karasar ile bir süre sohbet eden Bakan Özer ve eşi Nebahat Özer, kendilerini ağırlayan Karasar ailesine teşekkürlerini iletirken Niyazi Karasar ise Bakan Özer’e ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.