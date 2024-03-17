Bakan Özhaseki: 'Bize düşen şey bir an önce kentlerimizi depreme dirençli hale getirebilmek'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Şu anda 500’e yakın hareketli fay hattı var. Bunların nerede, ne zaman kırılacağını, nasıl bir zarar vereceğini kestiremiyoruz. O yüzden bize düşen şey bir an önce kentlerimizi depreme dirençli hale getirebilmek” dedi.

Bakan Özhaseki, bir dizi programa katılmak için geldiği Yalova’da ilk olarak Yalova Valiliği’ni ziyaret etti. Bakan Özhaseki, sonrasında da Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’u makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, en önemli işlerinin kentsel dönüşüm olduğunu anlattı. Bir taraftan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sararken bir yandan da İstanbul olmak üzere Marmara havzasındaki bütün şehirleri depreme dirençli hale getirmek için büyük bir mücadele içinde olduklarını belirterek, “Her fırsatta altını çizerek ifade ediyorum ki depremin en ağır hasarlarının yaşandığı bir şehirde olduğumuz için bunu söylemekte de fayda var diye düşünüyorum. Türkiye bir deprem ülkesi. Şu anda 500’e yakın hareketli fay hattı var. Bunların nerede, ne zaman kırılacağını, nasıl bir zarar vereceğini kestiremiyoruz. O yüzden bize düşen şey bir an önce kentlerimizi depreme dirençli hale getirebilmek. Eğer bir belediye başkanı kendini vazife süresi içinde ve bittiğinde müsterih olarak kenara çekilmeyi düşünüyorsa, elini vicdanına koyduğunda, geriye doğru baktığında, ‘Evet şehrimi depreme ne kadar hazırladım, ne kadar kentsel dönüşüm işinde başarılı oldum’ diye mutlaka düşünmesi gerektiğini ben ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’un kentte başarılı çalışmalara imza attığını dile getiren Özhaseki, şöyle konuştu:

“Bakanlık olarak aslında bizim Yalova’mızda 20 milyar lirayı geçen bir yatırımımız var ve devam ediyor. Bir taraftan da TOKİ olarak bizler 2 bin 692 konutu burada tamamlamışız. Şu anda da devam eden Bağlarbaşı’nda 740 adet konutun da inşaatına başladık. İnşallah bunları da yapmaya devam edeceğiz. Zaten 304 adet konutumuzu bundan bir hafta kadar önce zannedersem hak sahiplerine verdiler arkadaşlarımız. Komşularımız oturmaya başladılar orada. Bu başlangıç olsun. Arkası da gelsin istiyoruz. Bunu en iyi şekilde Mustafa başkanımız hazırlayacaktır. Heyelan bölgesini, zeminde sıvılaşma olan bölgeleri, deprem dayanıksız olan konutlarımızın bulunduğu yerleri hesap edip geldiğinde, biz de bütün imkanlarımız ve gücümüzle burada olacağız. Bunları yenilemek için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Zaten bu konuda TOKİ kendisini ispat etti. Türkiye’nin her yerinde imzası var. Bunu da görüyoruz.”

Özhaseki, TOKİ’nin depreme dayanıklı konutlar yaptığını da belirterek, “Eskiden bizim daha çok entel, dantel geçinen tiplerimiz TOKİ’yi beğenmezlerdi, yukardan bakarlardı. TOKİ konutları değil mi vesaire gibi ifadeyle kendilerine sunarlardı. Depremden sonra herkes gördü ki, TOKİ’nin şu anda 20-22 yılda yaptığı 1 milyon 340 bin konut var, hiçbir tanesi yıkılmadı. O şiddetli depremlerde dayandı. Depreme dirençli konutlar yapıldığını, dosdoğru yapıldığını ispat etti, sıvası bile dökülmedi. O yüzden arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Burada TOKİ’mizin faaliyetlerini sizler biliyorsunuz. Bundan sonra da şehrimizi daha dirençli hale getirebilmek adına depreme TOKİ vasıtayla evler yapmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Yalova’da ana isale hattı projesi de yapıldığını kaydeden Özhaseki, şunları kaydetti:

“Burada da sadece ana isale hattı kilometrelerce yapılmıyor. 8 tane depo ya yenileniyor ya da yeniden yapılıyor. Terfi merkezi yapılıyor. Ana isale hattındaki kaçaklar elbette sıkıntı veriyordu. Uzunca süredir bu konuşuluyor ama yapılamıyordu. Şükür Allah’a bunun da kredisini temin ettik. Şimdi yüzde 75 seviyelerinde ben bitti diye biliyorum bunları. Aynı zamanda Yalova Millet Bahçesi’ni de bitirdik. 110 dönümden fazla. Bunlar da açılışa hazır hale geldi. Önümüzdeki günlerde yapılacak. Ayrıca üniversitemiz içinde hükümetimizin yapmış olduğu, bir taraftan 100 milyon TL’yi geçen morfoloji binası, kongre merkezi binası bittiği gibi şu anda da devam eden haziran ayı gibi açılışını yapacağımız Sanat Tasarım Fakültemizin inşaatı da hızla sürüyor. Aynı zamanda proje safhasında olan, ihaleye çıkılması için gün bekleyen kütüphanemiz ve yemekhanemiz de var. Gerek biz hükümet olarak Yalova’mıza elimizden gelen bütün yatırımları yapmaya çalışıyoruz. İhtiyaç ne ise bunları gidermeye çalışıyoruz, büyük yatırımlar yapıyoruz. Bir tarafta da kısa bir süre olmasına rağmen belediyede, yerelde Mustafa Tutuk başkanımız elinden geleni yapıyor. Birçok belediye başkanı bu dönemlerde altyapı yatırımına girmezler. Çünkü altyapı yatırımı biraz insanları rahatsız eder. O rahatsızlıktan da tabi ki oylarımız düşer endişesiyle kolay kolay belediye başkanları bu işlere girmezler.”

Özhaseki, Başkan Tutuk’a kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmalarındaki gayretinden dolayı teşekkür etti.

Özhaseki, daha sonra kentsel dönüşüm yapılan alanda incelemelerde bulundu.