Bakan Özhaseki: 'Deprem bölgesinde şehirlerimizi birlikte inşa ediyoruz'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Deprem bölgesinde el ele verdik, şehirlerimizi birlikte inşa ediyoruz dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deprem bölgesinde el ele verdik, şehirlerimizi birlikte inşa ediyoruz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinde hasar gören evini ’Yerinde Dönüşüm’ projesi ile yenileyen Gaziantepli
Ekrem Şahin’in hikayesini paylaştı. Bakan Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekrem Şahin kardeşim, mahallesinden ayrılmak istemedi. ’Yerinde Dönüşüm’ projemize başvurdu, hibe ve kredi desteği alıp evini yerinde yapmaya başladı. Ekrem kardeşim evinin kaba inşaatını bitirmek üzere. Kısa sürede tamamlayarak akrabalarıyla, komşularıyla bir arada yaşamaya devam edecek. Deprem bölgesinde el ele verdik, şehirlerimizi birlikte inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.