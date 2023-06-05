Bakan Özhaseki: 'Gayemiz, 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefine ulaşmaktır'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Gayemiz, Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefine ulaşmaktır” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Dünyanın iklim değişikliğinin ağır etkileriyle karşı karşıya kaldığı belirten Özhaseki, “Bütün insanlık olarak buna dur dememiz gerekiyor. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık’ı bir yaşam tarzı haline getirmeyi, millet bahçelerimizle şehirlerimizde yeşil alanlarımızı artırmayı, doğal alanlarımızı ve su kaynaklarımızı korumayı asli bir vazife olarak görüyoruz. Gayemiz, Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefine ulaşmaktır. Bu hedefe 85 milyon hep birlikte ulaşacağız. Daha yeşil ve daha temiz bir dünya temennisiyle Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.