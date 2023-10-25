Bakan Özhaseki: 'Hatay'a 309 bin 872 bağımsız bölüm inşa edeceğiz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Hatay bizim göz bebeğimiz. Hatay’ımıza 220 bin 66 afet konutu, 34 bin 129 köy evi, 55 bin 677 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 309 bin 872 bağımsız bölüm inşa edeceğiz" dedi.

Bakan Özhaseki, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Abdulkadir Özel, Hüseyin Yayman, Kemal Karahan, Lütfi Kaşıkçı, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Öntürk ile bir araya geldi. Bakanlık binasında gerçekleşen görüşmede, Hatay’ın hızla ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalar ele alındı.

"Hatay’da sağlam, güvenli ve iklim dostu konutlar inşa edilecek"

Hatay’da depremler sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Özhaseki, "Hatay bizim göz bebeğimiz. Hatay’ımıza 220 bin 66 afet konutu, 34 bin 129 köy evi, 55 bin 677 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 309 bin 872 bağımsız bölüm inşa edeceğiz. 45 bin 186 afet konutu ve köy evimizin yapımını hızla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Hatay’ı en kısa sürede ayağa kaldıracaklarını belirterek, "Sağlam, güvenli, iklim dostu konutlar ile şehrimizin tarihi ve kültürel dokusuna uygun şehir meydanını inşallah en kısa sürede tamamlayacağız" açıklamasını yaptı.