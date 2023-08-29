Bakan Özhaseki: 'İnsanların ilaç almak için eczacılara boyun büktüğü dönemleri de biliyoruz'

Kocaeli’de Rüstem Metin Yurttaş Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi açılışına katılan Bakan Özhaseki, "Son 20 yıl içerisinde sağlıkta da çok büyük atılımlar yapıldı. Bir taraftan şehir hastaneleri, bir taraftan devlet hastaneleri, özel hastaneler, sağlık ocakları derken hamdolsun gayet güzel bir ortama doğru kavuştuk. Geçmişte gece saat 03.00’te hastane kuyruğuna giren bir nesiliz biz. Şahsen ben girmiştim. İnsanların ilaç almak için eczacılara boyun büktüğü dönemleri de biliyoruz. Hastanede rehin bırakılan insanları da biliyoruz. Çok şükür o günler geride kaldı" dedi.

Darıca Belediyesi ile hayırsever işadamı Rüstem Metin Yurtsever işbirliğinde yapılan Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla açıldı. Merkezin açılışında konuşan Bakan Özhasekin, "Sizler Marmara’daki depremi yaşamış insanlarsınız. O günlerdeki ölen insan sayımız 18 binler civarındaydı. Yıkılan binalarımızın sayısı ise 70 binlerdeydi. Şimdi 6 Şubatta bir deprem yaşadık. Aradan 9 saat geçti, yine aynı şiddette bir başka deprem. Tam 18 ilimiz etkilendi. 14 milyon insanımız zarar gördü ve50 bin de canımızı toprağa verdik. Orada yıkılan konut sayısı 680 bin. Yani Anadolu’da orta büyüklükte 5 tane il demek neredeyse. 170 bin bin civarında da iş yeri, depo vesaire gibi yerler yıkıldı. Yani bağımsız birim olarak tek tek ifade edecek 850 bin orada yıkılmış binamız, evimiz, dükkanımız var. Bunların maddi hasarı ne diye soruyorsanız, 100 milyar doların üzerine bir bedel gerekiyor bunlar yeniden yapmak için. İşin manevi boyutu ayrı. Sadece maddi hasar cihetiyle bunu söylüyorum" diye konuştu.

"Vatandaşa hem hibe hem kredi vererek evlerini yerlerinde yapmalarını istiyoruz"

Deprem dolayısıyla birçok vatandaşın evlerinde kalmadığını söyleyen Bakan Özhaseki, "Şu anda 1 milyon 900 binden fazla vatandaşımız evlerinin dışında, ya konteyner kentlerde ya devlet olarak bizim kendilerine göstermiş olduğumuz sosyal tesislerde veyahut da kira yardımı yaptığımız yerlerde kalıyor. Biz bir taraftan konutlar yapmaya başladık. 200 bine konutun ihalesini yaptık. İnşallah birkaç ay içerisinde bunların teslimine başlayacağız. Bir taraftan yeni bir proje geliştirdik. Yerinde dönüşüm projesi diye. Vatandaşa hem hibe hem kredi vererek evlerini yerlerinde yapmalarını istiyoruz. Onlardan istediğimiz tek şey binaları bundan sonra standartlara uygun olarak yapmaları. Dere yatakların, sıvılaşma yerlerine veyahut da fay kırıklarının bulunduğu yerlere asla yapı yapmamaları ve bu işi yaparken de sıfır toleransla inşaatlarını bitirmeleridir. Biz orada her türlü desteği verip evlerini yapmalarını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"İstanbul’u da Kocaeli’yi de depreme hazırlamak istiyoruz"

Şu ana kadar Türkiye’de yaşanan deprem sayısından bahseden Bakan Mehmet Özhaseki, "Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde ana karamızda altı ve üzerinde şiddetteki deprem sayısı 60’ın üzerinde. Toprağa verdiğimiz insanlarımızın sayısı ise 130 bin. Maddi hasarı söylemiyoruz artık. Dilimiz bile dönmez oldu rakamlara. O zaman bizim hepimizin oturduğumuz konutları biraz daha dikkatli, biraz daha özenli bir şekilde yapmak gibi bir mecburiyetimiz var. Yakında olabilecek olan İstanbul çevresindeki deprem için gece gündüz demeden bakanlık olarak gayret ediyoruz. Bütün ekiplerimiz sabahlara kadar çalışıyor. İstanbul’daki yerel dinamikleri iyi bildiğimiz için bütün belediyelerimizi, sivil toplum örgütlerini davet ederek onların fikirlerini de alıyoruz. Önümüzdeki günlerde meclise inşallah bir yasa getireceğiz. Daha kolay, daha hızlı, daha güvenli evler yapabilmek için de özel yasalarla İstanbul’umuzu da Kocaeli’mizi de depreme hazırlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hastanede rehin bırakılan insanları da biliyoruz"

Böyle zor günlerden geçerken her şeyin devletten beklenmesinin de doğru olmadığını dile getiren Bakan Özhaseki, "Hayırseverlerimiz burada güzel bir örneklik teşkil ediyor. Sağlık ocağı yapıyorlar. Allah razı olsun. Devlette buraya kadrosunu verir, çalıştırır, insanlarımızın duasını alır. Sağlık ocağının ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz biliriz. Son 20 yıl içerisinde sağlıkta da çok büyük atılımlar yapıldı. Bir taraftan şehir hastaneleri, bir taraftan devlet hastaneleri, özel hastaneler, sağlık ocakları derken hamdolsun gayet güzel bir ortama doğru kavuştuk. Geçmişte gece saat 03.00’te hastane kuyruğuna giren bir nesiliz biz. Şahsen ben girmiştim. Sonrasında eczanelerde insanların gücü yetmediği için ilaç almak için eczacılara boyun büktüğü dönemleri de biliyoruz. Hastanede rehin bırakılan insanları da biliyoruz. Çok şükür bugünler geride kaldı. Pandemi döneminde ben ve eşim Covid oldum. Kayseri Şehir Hastanesi’ne gittik yattık. Merak ettiğim şey şuydu. O şehir hastanesinde acaba en güzel odayı bana mı verdiler? Devletin bakanı burada hasta diye. Özel bir tolerans mı vardı? Yoksa herkes aynı şekilde o güzel odalarda tedavi görüyor mu? Yeminle söylüyorum benim odamda sıradan bir oda, diğer odalar da en az benim kaldığım oda kadar lükstü. O dönemde biz Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya gibi Avrupa’da söz sahibi gelişmiş ülke diye anılan ülkelerin Covid’de hastalara nasıl davrandıklarını çok iyi gördük. Ambulanslarda sıra beklerken ölen insanlar gördük. Topluca Covid’li hastaları gömdükleri ortamları gördük. Allah’a hamdolsun bugün geldiğimiz nokta itibariyle de sağlıkta güzel işlerin yapıldığı bir dönemdeyiz" dedi.

"Bakanlık olarak Kocaeli’de 25 yerde işimiz var"

Yapılan çalışmalardan dolayı belediye başkanlarına teşekkür eden Bakan Özhaseki, "Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a buradaki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaptığı hizmetleri anlattı. Allah razı olsun. Kocaeli’nin her bir tarafında onun da emeği var. Bakanlık olarak Kocaeli’de 25 yerde işimiz var. Onlar da birebir takip ediyoruz. Ve bütün bu devletin hizmetlerinin yanı sıra hayırsever kardeşimin de Cenabıhakk’ın rızasını kazanabilmek adına yapmış olduğu bu eserden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programa, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hayırsever işadamı Rüstem Metin Yurtsever ve çok sayıda vatandaş katıldı.