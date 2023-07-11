Bakan Özhaseki: 'Malatya'da 103 bin 19 konut yapacağız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Malatya’mızda afetlere dayanıklı ve yatay mimariye uygun, 103 bin 19 konut yapacağız. Şu an sahada 14 bin 338 yuvamızın inşasını hızla sürdürüyoruz” dedi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Malatya’da yapımına başlanan kalıcı konutlar ile ilgili bir video yayımladı.

Özhaseki paylaşımında, “Depremden etkilenen şehirlerimizde kaybedecek vaktimiz yok. Vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalarına bir an evvel kavuşturmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Malatya’mızda afetlere dayanıklı ve yatay mimariye uygun, 103 bin 19 konut yapacağız. Şu an sahada 14 bin 338 yuvamızın inşasını hızla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Konutlar radye temel ve tünel kalıp sistemiyle yapılıyor

Bakanlık bünyesindeki Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle Malatya’da 14 bin 338 konutun ihalesi yapıldı. Bu konutlardan 8 bin 96 tanesinin inşaatına başlandı. TOKİ tarafından yapılan radye temel ve tünel kalıp sistemiyle yapılan konutlar, depreme dayanıklı bir şekilde inşa ediliyor. Malatya’da yapımı biten inşaatlarda hazırlanan örnek dairelerde, bir ailenin ortak vakit geçirdiği alan olan salon, kullanışlı bir mutfak, çocuk odaları ve ebeveyn odası yer alıyor. Örnek daireler, toplam 105 metrekare, neti de 85 metrekare olacak şekilde, yaşam kalitesi göz önünde bulundurularak sadece bir konut değil yaşam alanları inşa ediliyor.

Kalıcı deprem konutlarının inşaatı yükseliyor

TOKİ eliyle Malatya’da inşasına başlanan kalıcı konutların yanı sıra kırsal kesimde yaşayan depremzede köy halkı içinde 25 bin 302 köy evi yapılacak. Bu köy evlerinden 7 bin 550’inin yapım süreci başladı. Eş zamanlı olarak köy evlerinde; 740 ahırın da yapımı sürüyor.

Malatya’da hayatın normale dönmesi ve ticari hayatın canlanması için de Malatya merkezde 25 metrekareden oluşan 338 adet geçici ticaret alanı kurularak faaliyete geçti.