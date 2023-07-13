Bakan Özhaseki: 'Nurdağı'nda depremzedeler sağlam ve güvenli yuvalarına kavuşacak'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapılması planlanan 400’ü köy evi olmak üzere toplam 2 bin 909 konutun inşaatlarının hızla yükseldiğini bildirerek, “Depremzede kardeşlerimiz hiç merak etmesinler. Sağlam ve güvenli yuvalarını en kısa sürede inşa ederek onlara teslim edeceğiz” dedi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bakanlığın Nurdağı’nda yürüttüğü kalıcı konut çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. Özhaseki, "Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Nurdağı’nda konutlarımız hızla yükseliyor. Nurdağı’nda yapmayı planladığımız 400’ü köy evi olmak üzere toplam 2 bin 909 konutumuzun inşasını hızla sürdürüyoruz. Bölgenin yöresel mimarisine uygun olarak yaptığımız, 26 bloktan oluşan 456 konutumuzun ise kaba inşaatını tamamladık. Depremzede kardeşlerimiz hiç merak etmesinler. Sağlam ve güvenli yuvalarını en kısa sürede inşa ederek onlara teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda yatay mimariye uygun olarak zemin artı 3 ve zemin artı 4 katlı olarak yapılan konutların 118’i 2 artı 1, 338’i ise 3 artı 1 oda şeklinde inşa ediliyor. Kaba inşaatın tamamlanan konutlarda, duvar ve çatı imalatlarına geçildi.