Bakan Özhaseki: 'Tertemiz bir hava için canla başla çalışıyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bakanlık olarak ‘Temiz Hava için bir aradayız diyerek’ hava kalitemizi ölçüyor, izliyor, geliştirdiğimiz modelleme sistemleri ile takip ederek iyileştiriyor, tertemiz bir hava için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 7 Eylül Mavi Bir Gökyüzü için Uluslararası Temiz Hava Günü’nü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kutladı. Bakan Özhaseki, yaptığı paylaşımda geleceğe temiz bir miras bırakabilmek için hava kalitesinin bakanlığın geliştirdiği sistemlerle takip edildiğini belirterek, "Temiz hava, sağlıklı bir nefes. Geleceğe bırakabileceğimiz en güzel miras. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen ‘7 Eylül Mavi Bir Gökyüzü için Uluslararası Temiz Hava Günü’nü bu yıl ’Temiz hava için bir aradayız’ temasıyla kutluyoruz. Bakanlık olarak ‘Temiz Hava için Bir Aradayız diyerek; hava kalitemizi ölçüyor, izliyor, geliştirdiğimiz modelleme sistemleri ile takip ederek iyileştiriyor, tertemiz bir hava için canla başla çalışıyoruz. ‘Dünya Temiz Hava Günü’müz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Hava kalitesi 365 sabit ölçüm istasyonu ile anlık takip ediliyor

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarla, şehirlerdeki hava kalitesinin yükseltilmesi için birçok proje hayata geçirildi. Çevre alanında hazırlanan mevzuatların ilk temalarından birisi olan Hava Kalitesi. Çalışmalarla günümüzde dış ortam hava kalitesi yönetimi ve kaynak bazlı kirlilik kontrolüne yönelik projeler yürütülüyor. Hava kalitesi, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde, 365 adet sabit ölçüm istasyonu ile anlık olarak ölçülmektedir ve kamuoyu anlık olarak bilgilendiriliyor.

Yerli ve milli yazılımlarla inceleniyor

Temiz hava için hava kalitesini iyileştirmek amacıyla ve net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda Bakanlık tarafından geliştirilen yerli ve milli Hava Emisyon Yönetim (HEY) Portalı ve NEFES yazılımları ile de şehirlerdeki hava kalitesi 3 boyutlu ortamda incelenerek hesaplanıyor. Yapılan çalışmalar doğrultusunda temiz hava için hava kalitesini iyileştirmek amacıyla ve net sıfır emisyon hedefleriyle şehirlerdeki hava kirliliğinin azaltılmasına dair politikalar belirleniyor.

İllerdeki ısınma, sanayi ve ulaşım kaynaklı hava kirliliğini azaltacak ve hava kalitesini iyileştirecek yeşil dönüşüm ve yerel çözümlerin etkinleştirilmesi çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor.