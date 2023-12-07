Bakan Özhaseki: 'Tüm şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getiriyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İnşallah, en kısa sürede şehir merkezlerimizi ve şehirlerimizi eski canlılığına kavuşturacağız. Aynı anlayış ve hassasiyetle yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarıyla tüm şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük zarar gören illerin en hızlı ve güvenli şekilde ayağa kaldırılması için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

"Yüzyıllarca yaşayacak şehir merkezlerini biz inşa edeceğiz"

Şehir merkezlerindeki yapıların düzgün, sağlam ve kültürel dokuya uygun inşa edileceğini ifade eden Bakan Özhaseki, "Yaptığımız hasar tespit çalışmalarına göre 680 bin konut, 170 bin ticari alan olmak üzere toplam 850 bin bağımsız bölüm hasar gördü. Şehir merkezleri büyük bir yıkıma uğradı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin önceliği afet bölgesinin yeniden imar ve inşasıdır. Gerek rezerv alandaki çalışmalarımızla gerek ‘Yerinde Dönüşüm’ projemizle afet bölgesini ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. İnşallah yüzyıllarca yaşayacak şehir merkezlerini biz inşa edeceğiz. Köy evlerimizi daha güvenli ve iklim dostu olan çelik karkastan yapacağız. Hiç kimse merak etmesin, afetten zarar gören tüm şehirlerimizi eskisinden daha güvenli ve güzel hale hep birlikte getireceğiz" diye konuştu.

"Şehirlerimizi eski canlılığına kavuşturacağız"

Bakan Özhaseki, deprem bölgesindeki şehir merkezlerinde canlılığın yeniden hüküm süreceğini ifade ederek, "Şehir merkezlerimizde o cıvıl cıvıl çarşıları yeniden inşa edeceğiz. Bu anlamda Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman’da çalışmalarımıza başladık. İnşallah en kısa sürede şehir merkezlerimizi ve şehirlerimizi eski canlılığına kavuşturacağız. Aynı anlayış ve hassasiyetle yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarıyla tüm şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getiriyoruz" dedi.

"İstanbul’daki sağlıksız yapı stokunu yenileyeceğiz"

İstanbul’u muhtemel Marmara depremine hazırlama konusunda da yoğun mesai yaptıklarını belirten Bakan Özhaseki, "Marmara’yı ve İstanbul’u depreme en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz. Plan ve projelerimiz hazır. İstanbul’daki sağlıksız yapı stokunu yenileyeceğiz. Kısacası afet bölgesinin ihyası ile Marmara’nın ve İstanbul’un depreme hazırlığına odaklandık. İstanbul’u, Marmara’yı ve diğer tüm şehirlerimizi atacağımız adımlarla çok daha sağlam ve güvenli hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, kurul üyelerinden aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Asım Aykan, Prof. Dr. Lütfi Akça, Oktay Saral, Prof. Dr. Tarkan Oktay, Dr. Mehmet Karabay ve Fazlı Kılıç katıldı.