Bakan Özhaseki: 'Yerinde Dönüşüm için geç kalmayın'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm ile mahallemize dönüyoruz. Afetzede kardeşlerim sıra sizde, ‘Yerinde Dönüşüm’ için geç kalmayın" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremden etkilenen illerde kendi yapılarını yapmak isteyen afetzedelere hibe ve kredi desteği sağlayan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi, Adıyamanlı Kürkoğlu ailesinin de umudu oldu.

Oturdukları 4 katlı aile apartmanı depremde ağır hasar gören Kürkoğlu ailesi; doğdukları, hatıralarının olduğu mahalleden kopmak istemedikleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaklaşık 4 ay önce açıkladığı ’Yerinde Dönüşüm’ projesine başvurdu. Bakanlığın açıkladığı ’Yerinde Dönüşüm’ projesi ile hibe ve kredi desteği alan Kürkoğlu ailesi, vakit kaybetmeden evlerinin yerinde yapımına başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın denetiminde yapımı süren apartmanın ikinci katını tamamlamak üzere olduklarını belirten Abdurrahman Kürkoğlu, "Baba yadigarı yerimizdi burası. Tekrar dönmemiz, devletin de burada bize aracılık etmesi ve destek vermesi bizim için çok çok güzel ve çok çok önemliydi" diyerek duygularını ifade etti.

"Devlet bütün imkanlarını çok hızlı bir şekilde seferber etti"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde 4 katlı aile apartmanı yıkılan ve şimdi ise ’Yerinde Dönüşüm’ projesi kapsamında devletin verdiği hibe ve kredi desteğiyle apartmanlarını yeniden yapan Abdurrahman Kürkoğlu’nun düşüncelerine de yer verdi. Videoda Abdurrahman Kürkoğlu, "Yerimizde inşaatımızı yapmamız minimum iki üç sene sürer diye bekliyorduk. Ancak çok hızlı bir şekilde devlet, bütün imkânlarını seferber etti ve şu ana kadar da her şey sorunsuz bir şekilde ilerliyor" diye konuştu.

"Afetzede kardeşlerim sıra sizde, ’Yerinde Dönüşüm’ için geç kalmayın"

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerinde Dönüşüm ile mahallemize dönüyoruz. Abdurrahman kardeşimin ve depremzede vatandaşlarımızın hikayesi yarım kalmayacak. İnşallah düğün dernekler yine kurulacak, komşuluklar eski samimiyetiyle yeniden canlanacak" dedi.

Abdurrahman Kürkoğlu ve ailesinin ’Yerinde Dönüşüm’ projesi ile evlerinin yapımını yarıladıklarını belirten Bakan Özhaseki, henüz başvuru yapmayan diğer afetzedelerin de geç kalmadan ’Yerinde Dönüşüm’ projesinden yararlanması gerektiğini vurgulayarak, "Afetzede kardeşlerim sıra sizde, ’Yerinde Dönüşüm’ için geç kalmayın" ifadelerini kullandı.