Bakan Özhaseki, AK Parti Yerel Yönetim lerine atanan Yılmaz'ı tebrik etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığına atanan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz’ı tebrik etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığına atanan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz’ı tebrik etti. Özhaseki, “Çok şükür 22 yıldır büyük bir mücadele veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok şükür biz de bu işin içinde bir parça olduk. Dişlinin bir parçası gibi olmaya gayret ettik. Çalışan sisteme ve devam eden ortama ayak uydurmaya çalıştık, katkı vermeye çalıştık. Çok şükür bunda da epeyce başarılı olduk. Partimizin her bir birimi önemli. Ama nihayetinde yerel yönetimlerin de en az bu söylediklerim kadar önemi var. Yerel yönetimlerde başarılı olarak iktidara gelmiş bir partinin mensuplarıyız. Birkaç yıldır görevimizi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz” dedi.