Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş depreminde 3 çocuğunu kaybeden Demirel Ailesi'ni ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş depreminde 3 çocuğunu kaybeden Demirel Ailesini ziyaret ederek baş sağlığı dileğinde bulundu.

Bakan Özhaseki, “Kalbimiz, aklımız ve bir elimiz daima afetzede kardeşlerimizle olacak. Cenabı Hak sizlerin içini ferahlatsın. Allah’ın istediği istikamette Resul’ün yolunda olabilirsek ne mutlu bize” dedi.

Bakan Özhaseki, ilk ziyaretini Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 çocuğunu enkaz altında kaybeden Demirel Ailesi’ni evinde ziyaret ederek başladı. Ailenin TOKİ’den kura sonucu çıkarak yerleştikleri evlerine ziyarette bulunan Bakan Özhaseki, depremzede aileye başsağlığı dileklerini ileterek, devlet olarak vatandaşların yanında durmaya devam edeceklerini vurguladı. Bakan Özhaseki’nin ziyaret ettiği Demirel Ailesi’nin evinde, Kuran-ı Kerim de okundu.

“Hayır yapanlardan Allah razı olsun. Evi dayalı, döşeli şekilde teslim ettiler”

Depremde kaybettiği 3 çocuğunu toprağa veren Baba Demirel, “Allah şehadetlerini kabul eylesin. Bizlere de şefaatçi eylesin. Yani yapacak şeyimiz yok. Gelen Rabbimden, giden Rabbime. Veren kendi, alan kendi. Verirken de bize sormadı Rabbim. Tek tesellimiz şehadetleri. En azından bu dünyadan tertemiz gittiler. Bu dünyanın azgınlığından, sapkınlığından, insanların, kötü insanların yaptıklarından kurtuldular diye seviniyoruz” ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Kuraların Noter huzurunda çekildiğini söyleyen Demirel, “Yerimiz belirlendi. Burayı takdim ettiler. Verenlerden, sebep olanlardan Allah razı olsun diyoruz; hayır yapanlardan, hayrı geçenlerden. Evi dayalı, döşeli şekilde teslim ettiler. Bizim herhangi bir yere bir başvurumuz veya herhangi bir isteğimiz de yoktu. Sadece tek isteğimiz, orada çiftlik gibi açık arazide yaşarken başımızı sokacak bir evimizin olmasıydı” ifadelerini kullandı.

“Devletten, bakanlıktan ve AFAD’tan Allah razı olsun”

Depremin 36. saatinde enkaz altından çıkartılan Aynur Demirel, duygularını şu şekilde aktardı:

“Zaten ilk ev yıkılınca Allah öyle bir sakinlik, öyle bir güzel duygu veriyor ki, verdiği gibi, dermanını da veriyor. Çok sakindim, şu an kendime ben bile şaşırıyorum. Dua ettim rabbime. Ben senden razıyım, sen bize yeter ki sen razı ol diye. Oğlumun sesi geliyordu. İlk kalktığımda onunla ben holdeydim, salonun kapısındaydım. Sesi, inlemesi geliyordu. ‘Nasılsın Seyit’im, ses ver’ diye seslendim. ‘Efendim, ben iyi değilim dedi. Çok sürmedi zaten. Onun acı çekmemesi bile benim için büyük bir teselli. Devletten, Bakanlıktan, AFAD’dan Allah razı olsun. Bizim kimseye kahırlanmaya, küsmeye, darılmaya, kızmaya durumumuz yok. Bir de Rabbimden gelen bir şey, Rabbimin takdiri bu. Allah razı olsun devletimizden, Allah devletimizin yokluğunu vermesin. Bize bu şekilde sebep olup da ev yapanlardan Allah razı olsun diyoruz. Biz zaten ihtiyacımızdan fazlasını istemiyoruz. Devletten Allah razı olsun, her şeyi düşünmüşler, her şeyi yerleştirmişler. Eksiğimizi, gediğimizi bırakmamışlar. Allah razı olsun hayır sahiplerinden de, hayır yapanlardan da; devletimiz bizi kimseye ezdirmedi. Çünkü insanoğlu yaptığını 3 gün sonra başına kakıyor. Örneğini seçimlerde gördük. Yaptığın şeyi menfaat karşılığı yapmayacaksın. Yapıyorsan da karşılık beklemeyeceksin”

“Kalbimiz, aklımız ve bir elimiz daima afetzede kardeşlerimizle olacak”

Bakan Özhaseki, depremzede Demirel Ailesini ziyareti sırasında evde okunan Kuran-ı Kerim ve dualar sonrası her zaman afetzedelerin yanında olduklarını, güvenli konutlarına yerleşene kadar bölgede çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi “Kalbimiz, aklımız ve bir elimiz daima afetzede kardeşlerimizle olacak. Cenabı Hak sizlerin içini ferahlatsın. Rabbim ahirette ayrılık vermesin. Orada bizlere şefaatçi olsunlar. Allah’ın istediği istikamette Resul’ün yolunda olabilirsek ne mutlu bize” diyerek aileye başsağlığı diledi.

Demirel Ailesi de Bakan Özhaseki’ye, “Öyle diyoruz biz de Bakanım. Veren kendi, alan kendi. Allah şehadetlerini kabul eylesin” ifadelerini kullandı.