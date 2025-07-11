Bakan Şimşek: 'Cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 1,5 ile OVP tahminimizin altında kalmasını bekliyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sürdürülebilir seviyelerde olan cari açığın milli gelire oranının bu yıl yaklaşık yüzde 1,5 ile OVP tahminimizin altında kalmasını bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından mayıs ayı cari açık ve dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomi programı sayesinde cari dengede iyileşme olduğunu vurgulayan Şimşek bu çerçevede dış finansman ihtiyacını ve dış borcun milli gelire oranını azalttığını ifade etti. Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Mayıs ayında yıllık cari açık 16 milyar dolar seviyesinde yatay seyretti. Dış ticaret ve cari işlemler dengesi beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşiyor. Sürdürülebilir seviyelerde olan cari açığın milli gelire oranının bu yıl yaklaşık yüzde 1,5 ile OVP tahminimizin altında kalmasını bekliyoruz. Programımız sayesinde cari dengede sağladığımız iyileşme, dış finansman ihtiyacını ve dış borcun milli gelire oranını azaltıyor. Bu gelişmeler, makrofinansal istikrarımızı güçlendirirken ekonomimizin direncini artırıyor."