Bakan Şimşek: 'İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mayısta sanayi üretimi aylık yüzde 3,1, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 4,9 artarken imalat sanayi üretiminde genele yayılan bir iyileşme görülüyor. İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden sanayi üretim endeksine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekonomik aktivitenin ılımlı seyrini sürdürdüğünü söyleyen Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Mayısta sanayi üretimi aylık yüzde 3,1, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 4,9 artarken imalat sanayi üretiminde genele yayılan bir iyileşme görülüyor. İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz. Azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyon sayesinde finansal şartların iyileşmesi, önümüzdeki dönemde reel sektöre daha destekleyici bir ortam sağlayacak."