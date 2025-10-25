Bakan Şimşek: 'Reeskont kredileri günlük limitini program döneminde 300 milyon liradan 4,5 milyar liraya 15 kat yükselttik'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasa faizinin yaklaşık yarısı maliyetle kullandırdığımız reeskont kredi limitlerini artırıyoruz. Reeskont kredileri günlük limitini program döneminde 300 milyon liradan 4,5 milyar liraya 15 kat yükselttik" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün yaptığı duyuruda reeskont kredilerinin günlük limitini 1 Kasım 2025’ten itibaren 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükselttiğini açıklamıştı. Merkez’den yapılan açıklamada, limit artışının ‘piyasa gelişmeleri, reel sektör talepleri ve kredi kullanımlarının seyri’ dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Bu gelişmenin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıran bu adımları değerlendirdi. Şimşek, "İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz. Piyasa faizinin yaklaşık yarısı maliyetle kullandırdığımız reeskont kredi limitlerini artırıyoruz. Reeskont kredileri günlük limitini program döneminde 300 milyon liradan 4,5 milyar liraya 15 kat yükselttik. Yabancı para reeskont toplam limiti 1 milyar dolara çıkarıldı. Eximbank’ın sermayesi 5 kattan fazla artışla 88,4 milyar liraya ulaştı. Bu sene Eximbank’ın ihracatçılarımıza nakdi ve gayrinakdi toplam 53 milyar dolar destek sağlamasını bekliyoruz. Küresel değer zincirlerinde daha üst sıralara çıkmak için ihracatı ve katma değerli üretimi desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.