Bakan Şimşek: 'Üçüncü çeyrekte turizm geliri yıllık yüzde 3,9, ziyaretçi sayısı yüzde 1,9 arttı'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Üçüncü çeyrekte turizm geliri yıllık yüzde 3,9, ziyaretçi sayısı yüzde 1,9 arttı. Böylece yıllıklandırılmış turizm geliri 63,8 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 63,1 milyona ulaştı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılı üçüncü çeyrek turizm gelirlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, üçüncü çeyrekte turizm gelirinin yıllık yüzde 3,9, ziyaretçi sayısı yüzde 1,9 arttığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Turizmdeki istikrarlı görünüm ve ihracat performansımız sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekliyor. Üçüncü çeyrekte turizm geliri yıllık yüzde 3,9, ziyaretçi sayısı yüzde 1,9 arttı. Böylece yıllıklandırılmış turizm geliri 63,8 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 63,1 milyona ulaştı. Eylülde yıllıklandırılmış ihracatımız yaklaşık 270 milyar dolara yükseldi. Markalaşma, sürdürülebilirlik ve yüksek katma değer odaklı politikalarla mal ve hizmet ihracatında rekabet gücümüzü artırmaya devam edeceğiz."