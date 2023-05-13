Bakan Soylu: 'Bizim yerimizde olsanız siz evinizden dışarı çıkamazsınız'

Bakırköy’de İstanbul özel halk otobüsçüleri toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Dün Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı çelik yelek giymiş. 11 seçimdir bu ülkede seçim yapıyorsun kılına bir zarar gelmiş mi? Herhangi bir konuyla alakalı bir sıkıntım var deyip bize müracaat ettiğinde hangi bir meselede Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun tedbirini almadı? Seçime son 2 gün kala çelik yelekli tiyatrolarında her beraber görebilme fırsatına sahip olduk" dedi.

Bakırköy Botanik Park’ında İstanbul özel halk otobüsçüleri toplantı düzenledi. Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve özel halk otobüsçüleri katıldı. Programa katılan Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’nun çelik yelek giymelerine tepki gösterdi. Şimdiye kadar ülkede gereken güvenliğin sağlandığını dile getiren Soylu çelik yelek giymelerinin tiyatro olduğunu ifade etti.

Dün Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun çelik yelek giymesine tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “7 yıldır İçişleri bakanlığı yapıyorum. Bütün terör örgütlerinin Amerika’nın hedefindeyim. Amerika 2 defa yasak koydu. Dün Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı çelik yelek giymiş. 11 seçimdir bu ülkede seçim yapıyorsun kılına bir zarar gelmiş mi? Herhangi bir konuyla alakalı bir sıkıntım var deyip bize müracaat ettiğinde hangi bir meselede Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun tedbirini almadı? Güneydoğu’da çocuklarımız okula rahat gidemezken şu anda herkesi rahat bir hayat yaşıyor. PKK’dan PYD’den kurtardığımızda güzel ve huzurlu bir Türkiye oldu. İstanbul’da kilometrelerce yürümüşsün ama ayağına en ufak bir sıkıntı gelmemiş. Bu güvenliği Türkiye sağlıyor. Bir tehlike varmış gibi böyle oyunlara giriyor. Türkiye Cumhuriyeti devletini böyle aşağılamaya çalışabilmek, beni tehdit ediyorlar, öldürecekler diye kendi üzerinden bir istismarın içerisine girmek tiyatrodan başka bir şey değildir. Bu seçim sosyal medyadan her türlü iftiraları gördük. Seçime son 2 gün kala çelik yelekli tiyatroları da her beraber görebilme fırsatına sahip olduk. Ben içişleri bakanıyım. Elimde bir sürü istihbarat var. Benim herhangi bir bilgim yok. Yalandan uydurdukları bir gece yarısı bir haber spikerinin yalandan söylediği bir olay üzerinden ertesi gün çelik yelek giyiyorlar. Bizim yerimizde olsanız siz evinizden dışarı çıkamazsınız” dedi.