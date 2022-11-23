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- Bakan Soylu: 'Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır'
Bakan Soylu: 'Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremin ardından 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmadığını bildirdi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Düzce’nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08’de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde #deprem’in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun“ ifadelerini kullandı.