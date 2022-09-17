Bakan Soylu: 'HDP'nin eski Toroslar İlçe Başkanı 15 yaşındaki kız çocuğunu terör örgütüne götürmeye çalışırken yakalandı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Edirne İl Başkanlığı binasından yaptığı açıklamada HDP’nin eski Toroslar İlçe Başkanı’nın 15 yaşındaki kız çocuğunu Suriye’ye terör örgütüne götürmeye çalışırken yakalandığı belirterek “Mersin’de biraz önce paylaştım. 15 yaşındaki bir kızımızı annesinden ve babasından kaçırarak Mardin üzerinden Suriye’ye terör örgütüne götürmeye çalışırken Mersin Emniyet Müdürlüğünün aynı zamanda Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın ve jandarmamızın ortak bir operasyonla HDP’nin eski Toroslar İlçe Başkanı 15 yaşındaki kız çocuğu kaçıran hain o. Şuanda da aynı siyasi partisinden il temsilcisi ama enselendi. Çocuk ailesine teslim edildi” dedi.